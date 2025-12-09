Ballando con le Stelle, Nancy Brilli eliminata s'infuria con Rossella Erra: ma il suo televoto social non era pieno di bot "rubacuori"?

Poteva essere ripescata. Però, non è successo. Durante la diretta di sabato notte a 'Ballando con le Stelle', Nancy Brilly si è danzata (bene) la chance di rientrare in gara contro Paolo Belli, la Signora Emma Coriandoli, Francesca Fialdini e Marcella Bella. Alta in classifica per il parere della giuria, ecco arrivare l'incognita dei Tesoretti, uno elargito al concorrente più meritevole a discrezione di Alberto Matano, l'altro dalla Tribuna del Popolo Rossella Erra. Il primo lo dona (e son 50 punti) all'infortunata Fialdini, già sul podio dei ripescati, con distacco. Poi tocca a Erra che, a sorpresa e non senza polemiche, sceglie il comico Maurizio Ferrini, en travestì da Signora Coriandoli, unico personaggio in pista a non aver mai mosso un passo di danza durante l'intera trasmissione.
Il pubblico a casa resta basito, ma la gran caciara sui social è generata da Nancy Brilli che, furiosa per l'esclusione dal programma, comincia a postare ringraziamenti misti a strali avvelenati, per via dell'ingiustizia che sostiene di aver subito. Così, si garantisce l'empatia di tutti quanti, a suon di grossi cuoricioni virtuali e commenti a strenua difesa. Commenti a strenua difesa che, immaginiamo, non arrivano da chi ha seguito l'edizione in corso fin dall'inizio. Perché fin dall'inizio, appunto, aleggiavano enormi dubbi sul televoto social di Nancy "Rubacuori" Brilli. Anzi, MOW ne aveva già scritto qui, con tutte le prove del caso, l'ultima settimana di ottobre. Ma andiamo con ordine, c'è davvero parecchio da ricordare...
A caption del reel in cui viene riassunto il suo personale percorso nella trasmissione, Brilli detona una caption al vetriolo che riporta anche:
"Sono i generali, nelle retrovie, al sicuro, come in tutte le guerre, a decidere le strategie. Accetto il gioco, va bene così. Mi sono divertita? Assai. Ho capito perché sono stata corteggiata così assiduamente per poi essere trattata in un modo tanto opinabile ? No. Sensazione di essere carne da macello? Un pò si. Figli e figliastri? Decisamente si"
E infine ringrazia il suo maestro Filippo Zara, ma non il precedente, Carlo Aloia, infortunato in sala prove. A conferma che non sia nata poi questa grande sintonia tra i due? Chissà. I più maligni su X sostengono da sempre che l'infortunio di Aloia sia capitato in un momento davvero opportuno: allieva e coach non si potevano proprio vedere. Ma queste sono soltanto malignità da tastiera, passiamo ai fatti. E i fatti ve li avevamo già riportati il 26 ottobre scorso con un articolo di approfondimento sul televoto social dell'attrice che generava più di una perplessità, specie per la massiccia presenza di bot (account fake, probabilmente comprati a pacchetto dalla sua agenzia per gonfiarle le preferenze). Non è cosa da poco perché i cuoricioni e i like virtuali sono l'unico strumento di televoto popolare. 'Barare' quello garantisce una manosanata in caso di giuria sfavoravole (i loro responsi valgono 50 %, tanto quanto quelli del televoto social).
Sabato sera, dunque, non è difficile immaginare una Rossella Erra in difficoltà: se è vero che Brilli fosse quella ad aver ballato meglio, seconda solo a Fialdini, nella ciurma dei ripescandi, allo stesso tempo, lo spettro dell'imbroglio al televoto aleggiava su di lei da parecchio tempo. Si narra, tra l'altro, di un richiamo subito dall'attrice dietro la quinte già al termine della terza puntata proprio per questa sua tendenza 'rubacuori'. E l'andazzo, però, non è mai cambiato fino a che non è stata eliminata due settimane fa dal gioco, per riprensetarsi sabato, come tutti gli altri, al ripescaggio. Ma, al netto della bravura, poteva avere senso rischiare di mandare in semifinale una concorrente che, a occhio, niente niente stesse barando dall'inizio della competizione, senza mai frenarsi, nemmeno dopo un richiamo nel backstage? I numeri della Signora Emma Coriandoli rasentavano lo zero. Ma, se non altro, erano reali.
Oggi Brilli si fa forte proprio dei numerelli accumulati nella puntata di sabato e sostiene che Erra non sia adatta al ruolo di Tribuna del Popolo perché non in grado di interpretarne il volere. Possibile. Resta che Milly Carlucci stessa, durante l'apertura della puntata del 9 novembre scorso, aveva messo a tacere voci di possibili imbrogli al televoto inaugurando la diretta con le seguenti parole (guardacaso, subito dopo lo scoppio del Nancy Brilli 'Rubacuori' gate:
“Ho letto dei commentacci sul web riguardo al televoto. Volevamo assicurare al nostro pubblico che ogni like sui social è filtrato da una società a cui ci affidiamo affinché tenga conto solo di quelli validi. Quindi non fate caso ai numeri che vedete online, potrebbero essere inaffidabili”
Ciò starebbe tuttora a dire che sì, è vero che Brilli aveva molti più voti social rispetto alla Signora Coriandoli. Ma che, allo stesso tempo, quei numerelli sarebbero stati 'filtrati' dall'agenzia prevosta a tale compito. E quindi, levati i bot, notevolmente ridimensionati (causa bot?). Ora però l'attrice ha deciso di vestire i panni della martire sui social, ripostando nelle sue storie Instagram messaggi di fan che attaccano Rossella Erra e si gridano all'ingiustizia. Chissà se anche loro proverranno dalle Filippine...
Da qui, grande bagarre social tra le due, sfociata anche, nel pomeriggio di lunedì 8 dicembre, a 'La Volta Buona', il salottino tv del primo canale condotto da Caterina Balivo. In generale, il 'sentiment' medio del pubblico sui social vede Rossella Erra come una sorta di arpia che avrebbe giocato 'contro' Nancy Brilli. E se invece avesse scelto di dare il proprio Tesoretto alla Signora Emma Coriandoli, ben consapevole che non sarebbe andata troppo in là nella gara, per garantire una maggiore trasparenza nel gioco (e soprattutto al televoto)? Sarebbe stato un peccato perdere altri concorrenti, magari anche più amati, per una manipolo di account di sospetta provenienza che avrebbero indefessamente televotato Brilli nel corso della semifinale, no? Ebbene, tale (concreto) rischio è stato evitato. E non ci pare una brutta cosa, anzi. La Tribuna del Popolo avrebbe così semplicemente protetto il programma, nonché il 'popolo' (reale) affezionato allo show.
E c'è un altro piccolo dettaglio, non confermato perché non lo sarebbe mai e figuriamoci. Qui a MOW era giunta voce già alle prime puntate che Nancy Brilli avrebbe firmato un contratto di partecipazione al talent del sabato sera di Rai 1 per nove puntate, senza opzione ripescaggio (ossia partecipare sì, rientrare in gara no). Se questo fosse vero, cosa significherebbe ora cotanto volar di stracci via social? Ah già, non dimentichiamo che la bionda concorrente sia innanzitutto un'attrice...