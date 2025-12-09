Ballando con le Stelle, Nancy Brilli eliminata s'infuria con Rossella Erra: ma il suo televoto social non era pieno di bot "rubacuori"?

A caption del reel in cui viene riassunto il suo personale percorso nella trasmissione, Brilli detona una caption al vetriolo che riporta anche:

"Sono i generali, nelle retrovie, al sicuro, come in tutte le guerre, a decidere le strategie. Accetto il gioco, va bene così. Mi sono divertita? Assai. Ho capito perché sono stata corteggiata così assiduamente per poi essere trattata in un modo tanto opinabile ? No. Sensazione di essere carne da macello? Un pò si. Figli e figliastri? Decisamente si"

E infine ringrazia il suo maestro Filippo Zara, ma non il precedente, Carlo Aloia, infortunato in sala prove. A conferma che non sia nata poi questa grande sintonia tra i due? Chissà. I più maligni su X sostengono da sempre che l'infortunio di Aloia sia capitato in un momento davvero opportuno: allieva e coach non si potevano proprio vedere. Ma queste sono soltanto malignità da tastiera, passiamo ai fatti. E i fatti ve li avevamo già riportati il 26 ottobre scorso con un articolo di approfondimento sul televoto social dell'attrice che generava più di una perplessità, specie per la massiccia presenza di bot (account fake, probabilmente comprati a pacchetto dalla sua agenzia per gonfiarle le preferenze). Non è cosa da poco perché i cuoricioni e i like virtuali sono l'unico strumento di televoto popolare. 'Barare' quello garantisce una manosanata in caso di giuria sfavoravole (i loro responsi valgono 50 %, tanto quanto quelli del televoto social).