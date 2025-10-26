Ballando con le Stelle, 'truccato' il televoto social per Nancy Brilli? Su Instagram è una rubacuori... di bot! [VIDEO]

Da Ballando con le Stelle a Brillando coi Bot? Nella trasmissione del sabato sera di Rai 1, per il pubblico c'è un'unica possibilità di televoto: piazzare un like o un cuoricino alla scintillante card del concorrente preferito postata dagli account Instagram, Facebook e X ufficiali del talent per vip danzerini. Il televoto, verso fine puntata quindi all'una passata di notte, ha un peso decisivo: influisce al 50 %, tanto quanto le palette della giuria, sulla classifica finale. E sancisce, dunque, quali vip finiranno al ballottaggio, rischiando l'eliminazione. In cinque serate Milly Carlucci e compagnia non sono ancora riusciti a mandare a casa nessuno dei concorrenti, ma non perdiamo le speranze.
Nell'attesa, parliamo di Nancy Brilli in coppia col ballerino professionista Carlo Aloja: iersera, per i voti dei giurati, era nona in classifica, in pratica penultima se teniamo conto dell'ex-aequo al decimo posto tra Paolo Belli e Beppe Convertini. Poi, grazie al contributo del televoto, l'attrice si è qualificata per la prossima puntata senza passare dalle forche caudine del ballottaggio (dove sono finiti, invece, lo stesso Convertini e la Signora Emma Coriandoli). Tutto a posto. O forse no? Abbiamo registrato strane interazioni sotto alla card di Nancy Brilli nel corso dell'intera puntata. Possibile mai che a 'televotarla' su Instagram siano per la maggior parte bot (profili fake) e quindi non reali spettatori? Vediamo un po'...
Quando Milly Carlucci ha chiuso il televoto, verso l'una di notte appunto, la card scintillante di Nancy Brilli su Instagram contava più di 16mila cuori (16,9 K, per la precisione). Un risultato niente male che la vede dietro soltanto ad Andrea Delogu (23,2 K), Barbara d'Urso (22,9 K) e Francesca Fialdini (28,1 K). Quindi, in buona sostanza Nancy Birlli sarebbe addirittura quarta per Instagram, appena fuori dal podio dove si piazzano tre tra le principali protagoniste dell'edizione.
Su Facebook e X, invece, la situazione è meno trionfale per l'attrice. Basti notare che, per esempio sul fu Twitter, raccatta meno like della Signora Emma Coriandoli (che la batte per 655 cuoricini contro 491). Strano. Il comico Maurizio Ferrini, nei panni del suo inossidabile personaggio, in genere è tra i concorrenti meno votati dal pubblico ogni puntata. E quindi?
E quindi iersera abbiamo vissuto un sabato da campioni, monitorando le interazioni Instagram alla card di Nancy Brilli, già super 'cuorata' sette giorni fa a fronte di una concorrente che non sta certo conducendo la gara da protagonista. Si esibisce molto tardi, non fa grossa caciara con la giuria. Quanti di quei 16,9 K cuoricini Instagram possono dirsi reali? C'è un video per voi (e forse pure per il Codacons...).
Pressoché ogni volta che si è registrato un picco di aumento dei cuori Instagram a Nancy Brilli nel corso della serata, abbiamo registrato lo schermo, mentre spiluccavamo i vari account che la 'preferivano'. Il risultato è piuttosto sconcertante: sembrano per la maggior parte fake, ovverosia account con 'nomi' per lo più alfanumerici, vuoti (senza post), con zero o pochissimi follower. Prima di incappare in profili apparentemente realistici, ci siamo ritrovati a scorrere per diversi minuti (a volte, fino a oltre tre). Dicevamo: tutto a posto? Forse no... Qui vi mostriamo la registrazione a tre orari differenti: le 22.45, le 23.57 e 00.25 - ma ne abbiamo in galleria molte altre e mostrano la medesima situazione. Sarà un po' ripetitivo come gioco, volete comunque provare anche voi a fare la conta?
Tutto molto bizzarro, almeno all'apparenza. Certissimi che esisterà una spiegazione plausibile, tendiamo a immaginare che Nancy Brilli, non essendo mai stata particolarmente attiva sui social, possa non saperne nulla. A occhio, è il social media manager che parrebbe essersi preso qualche libertà di troppo (acquistando pacchetti di bot?).
Non sarebbe di sicuro né il primo né l'ultimo a concedersi tal trucchetto, ma qui la questione diventa ancor più rilevante perché il televoto, così accumulato, va a influire sulla classifica finale di ogni puntata, come già premesso. Iersera, per esempio, l'attrice, penultima per la giuria, si è evitata il ballottaggio proprio grazie ai cuoricini social da parte del pubblico da casa. Da parte dei cuoricini social 'del pubblico da casa'? Ecco qui un bella domanda... Perché quelli che vi abbiamo mostrato, non sembrano manco alla lontana 'spettatori' dello show in carne, divano e ossa, ops!