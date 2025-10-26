Ballando con le Stelle, 'truccato' il televoto social per Nancy Brilli? Su Instagram è una rubacuori... di bot! [VIDEO]

Da Ballando con le Stelle a Brillando coi Bot? Nella trasmissione del sabato sera di Rai 1, per il pubblico c'è un'unica possibilità di televoto: piazzare un like o un cuoricino alla scintillante card del concorrente preferito postata dagli account Instagram, Facebook e X ufficiali del talent per vip danzerini. Il televoto, verso fine puntata quindi all'una passata di notte, ha un peso decisivo: influisce al 50 %, tanto quanto le palette della giuria, sulla classifica finale. E sancisce, dunque, quali vip finiranno al ballottaggio, rischiando l'eliminazione. In cinque serate Milly Carlucci e compagnia non sono ancora riusciti a mandare a casa nessuno dei concorrenti, ma non perdiamo le speranze.

Nell'attesa, parliamo di Nancy Brilli in coppia col ballerino professionista Carlo Aloja: iersera, per i voti dei giurati, era nona in classifica, in pratica penultima se teniamo conto dell'ex-aequo al decimo posto tra Paolo Belli e Beppe Convertini. Poi, grazie al contributo del televoto, l'attrice si è qualificata per la prossima puntata senza passare dalle forche caudine del ballottaggio (dove sono finiti, invece, lo stesso Convertini e la Signora Emma Coriandoli). Tutto a posto. O forse no? Abbiamo registrato strane interazioni sotto alla card di Nancy Brilli nel corso dell'intera puntata. Possibile mai che a 'televotarla' su Instagram siano per la maggior parte bot (profili fake) e quindi non reali spettatori? Vediamo un po'...