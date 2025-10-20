Sì, Ballando con le Stelle ha veramente scatenato la rivolta dei feticisti dei piedi contro Rosa Chemical: “Ci fa sembrare dei mostri”

Hai citato Peppe Fetish...

Gran parte della comunità dei feticisti dice che dobbiamo ringraziarlo perché "ci ha fatto uscire dall'ombra". Non sono d'accordo perché se quella doveva essere la rappresentazione, sarei stato ben più felice di restarci, nell'ombra. È un altro che ha mostrato, erroneamente, che i feticisti siano soltanto gente che implora le donne di mettergli i piedi, il più sudati possibile, in bocca. È chiaro che questa sia un'immagine, nove volte e mezzo su dieci, respingente. Anche Rosa Chemical ha ribadito che lui li vuole annusare e baciare proprio solo se 'sporchi' e luridi. Non è così che funziona.

E come funziona? C'è qualcosa che vorresti dire per contrastare questa narrazione e farne una per te più adeguata?

Vorrei che la gente capisse che non siamo le macchiette che i media dipingono fin troppo spesso. Siamo persone che hanno una passione erotica per il piede femminile, non fuori di testa che si lanciano sui piedi della gente appena ne intuiscono l'occasione e fregandosene del consenso. Descrizioni esasperate di questo tipo sono da film di serie Z, per nulla aderenti alla realtà. Posso capire che la Rai abbia un disperato bisogno di fare ascolti e che gli ascolti si facciano anche creando dibattiti su temi pruriginosi, 'scandalosi'. Ma qui lo 'scandalo' non esiste. Cavalcare il feticismo in questa maniera irrispettosa per alzare l'engagement provocando indignazione e disgusto nel pubblico verso un'intera categoria di persone è gettare fango su gente come me, e tantissimi altri di noi, che invece hanno sempre avuto un grandissimo rispetto per le donne e mai si sognerebbero di approcciarsi/rapportarsi a loro dicendo: 'Oddio, non vedo l'ora di leccare i tuoi piedi sporchi!".

E se avessi davanti Rosa Chemical, cosa gli vorresti dire in questo momento?

Caro Chemical, ti parlo da ‘collega’ non musicale ma in ambito feticista. Non so da quanto tu sia dei nostri, io lo sono da sufficiente tempo per ricordare come venivamo considerati fino a pochi anni fa: malati, freak, disagiati, da ricovero in clinica. Poi, come saprai anche tu, il business si è ‘ accorto ‘ di noi e da lì siamo diventati una sorta di portafoglio per tante. Ora.. le tue esternazioni a 'Ballando con le stelle' sono sì, parte del nostro mondo, ma non l’unica via. Abbiamo faticato a farci riconoscere non più come macchiette depravate ma come persone che possono aver cura e affetto di una parte del corpo, sai bene che un impatto così forte ( odori, scarpe usate ecc ) può allontanare invece che avvicinare. Fai più attenzione. Io da feticista non sono come te, ma c’è spazio per tutti. Solo, cerchiamo di non generalizzare o torniamo indietro di 10 anni.