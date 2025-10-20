Willie Peyote ospite di MOW alla Festa del Cinema di Roma: “Restare fedele a me stesso è il centro di tutto”. L’intervista al rapper e a Enrico Bisi, regista di Elegia Sabauda

Cosa vuol dire essere Willie Peyote? Ecco, in una notte a Roma, nella sala del Teatro Olimpico dentro “Willie Peyote - Elegia Sabauda”, forse una mezza risposta l’abbiamo trovata. Scena dopo scena, nel film di Enrico Bisi, abbiamo visto Willie mentre si agita in stadio durante la partita del Toro, sta per salire su un palco, ripensa a chi era Guglielmo anni fa. E poi Torino, la casa, la famiglia, il linguaggio politico e sociale, la vita e in mezzo la musica. La musica dentro ogni cosa. Educazione Sabauda, Iodegradabile, Pornostalgia. Difficile, forse, riassumere gran parte della sua carriera, intenso di sicuro. Chissà registrarlo. Filmare una crescita, i cambiamenti, le canzoni che arrivano. Grazie al documentario abbiamo compreso alcune cose. Che Sanremo deve essere tosta e trasformare i pensieri che s’attorcigliano nella testa in canzoni, pure. E che quella “vita senza mai domande” forse è davvero impossibile. Perché alla fine le domande arrivano, di continuo. Anche le nostre a Enrico Bisi e Willie Peyote, che sono passati nel nostro spazio MOW da MBU proprio per raccontarci il loro film. “Io avevo voglia di raccontare Willie artista, Guglielmo persona, quindi mi piaceva l’idea di restituire al pubblico alcune cose che evidentemente non possono essere percepite dalle sue canzoni, dal suo stare in pubblico. Quindi ho cercato di raccontare alcuni aspetti che magari la gente non conosce, non si aspetta, spero. Questo film è nato da una mia esigenza personale e ho chiesto lui l’autorizzazione di poterlo fare anche se era titubante.” E il rapper ha subito precisato, ridendo: “Lo sono tuttora”.