Intervista dolce, violenta, vera ad Anna Negri: “Mio padre Toni? Voleva cambiare il mondo, ma non si accorgeva dei rapporti di potere con mia madre e me”

Inizierei da quel punto di cui discutevamo prima che accendessi il registratore. C'è un momento del film che ho trovato molto interessante, in cui tu e tuo padre discutete di femminismo. Lui si dice essere stato uno dei primi ad averlo intercettato come pensiero critico, rivoluzionario degli anni '70. Però poi, nella discussione che avete, emergono tutte le contraddizioni e i problemi del caso. C'è proprio un momento in cui lui si stizzisce e ti manda a quel paese.

Io lo mando a quel paese in continuazione nel film, però ci sono delle volte in cui lo fa anche lui, che proprio si irrigidisce e dice: "Allora non si può parlare di femminismo con te!". C'è questo momento di tensione. Lui, in realtà, è come se ammettesse che il femminismo è una cosa che gli è capitata. Dice: "C'erano queste donne nel mio dipartimento di Scienze Politiche che hanno iniziato a fare femminismo già alla fine degli anni '60". Lì io tento di investigare su come ci fosse un'accettazione teorica di questa cosa, ma poi un'accettazione personale che era molto più difficile, proprio perché loro come intellettuali maschi non erano abituati. E questa cosa, secondo me, è un conflitto che è continuato ed è stata una delle grandi contraddizioni del movimento rivoluzionario di cui ha fatto parte Toni. Sì, il femminismo chiedeva una pratica che era anche quotidiana e che molti uomini, molti compagni, non erano disposti a dare.

Ho percepito, sia nel libro che avevi scritto (Con un piede impigliato nella storia), sia in questo film, un attraversare anche la figura di tua madre, e questo dibattito continuo che avete sul suo ruolo. Lui, pur avendo questo afflato femminista, ha avuto in tua madre, in voi, le sue contraddizioni più grandi. Nel film, che valore ha l'attraversare queste contraddizioni?

Secondo me lì c'è uno dei nodi centrali: questo femminismo è il rapporto politico interno col movimento. Quello che dico anche a mio padre è: tu non puoi lottare per un mondo migliore, eccetera, eccetera, però nel tuo privato non vedere che ci sono dei rapporti di potere ancora dettati dalle vecchie convenzioni.

Quanto questo ha inciso non tanto su tua madre, ma su di te, nel liberarti dell'eredità scomoda, o complessa, che è stata? Tu lo racconti anche con la sofferenza di una bambina, di una ragazza, in quella parabola, in quel momento in cui dici: "Dopo un po' che ero finalmente liberata da questa eredità, sono tornata in Italia contemporaneamente all'uscita del mio primo lungometraggio, e ancora una volta si parlava di mio padre, del suo ritorno dall’esilio …".

No, ma lì, però, è un altro livello: è il livello del trauma. Non tutti hanno vissuto un trauma del genere. Il suo modo di rimarginare questo trauma è stato tornare in Italia e riaprire il discorso politico degli anni '70, gli anni di piombo. Un peccato che di fianco c'ero io con la mia piccola storia, di una che invece è stata in esilio spontaneo, che è riuscita a imparare un'arte, a metterla in pratica, che torna per fare il suo primo film e guarda caso questa cosa deve coincidere proprio con il ritorno del padre nel dibattito pubblico. Questo mi rimette dentro un circuito traumatico... Però questo non è un problema di femminismo, è la grande storia che si scontra con la piccola storia mia. È il continuo conflitto fra un'ideologia così forte che non può stare a guardare i bisogni delle singole persone.

E nel film tu questa cosa la mostri. Io lo considero anche una finestra sulla Storia. Mi sembra che il pretesto di parlare di un padre che è stato uno dei protagonisti indiscussi di quel periodo, sia anche un modo per aprire la finestra su alcune cose che probabilmente tanti della mia generazione e quelli che sono venuti dopo non hanno idea siano esistite. Quando mostri le locandine del festival all'Idroscalo, quel certo tipo di destrutturazione dei rapporti interni alle famiglie, la decostruzione di un certo tipo di visione sulla monogamia, sembra esserci un laboratorio di cambiamento totale. In qualche modo però, attraverso la parabola di tuo padre, si intravede anche il fallimento di una storia personale.

Noi avevamo litigato su questa cosa. Io mi chiedo: "Ma com'è che voi che eravate così intelligenti e non vi siete accorti di questo treno che vi stava arrivando addosso a schiacciarvi?". Probabilmente avevano più fiducia nello Stato di quanto non avessero la stessa fiducia i membri dello Stato stesso. Certamente non si aspettavano di essere imprigionati e accusati di una cosa che non avevano fatto.

C'è quel momento, che ho trovato meraviglioso e centrale, in cui siete seduti a un tavolo, forse con tuo figlio. C'è questo conflitto triangolare in cui poi tuo figlio ti fa notare: "Guarda che lui fa con te quello che tu fai con me". Mi sembra una bella metafora del cosiddetto conflitto generazionale degli anni '70, rivista oggi.

"Cioè, tu mi fai sentire come mi sento io quando litighiamo" mi ha detto.

E in questo scontro tu provi a chiedergli delle cose e lui riparte sempre con la filippica del comunismo, della liberazione, del proletariato. A un certo punto dici: "Va bene, per parlare con te, pure per parlare dei fatti nostri dobbiamo sempre passare da lì". Quanto ti ha condizionato il personale è politico?

Beh, c'è tantissimo, però c'è anche il fatto di due che non si conoscono e che si iniziano a conoscere e a parlare veramente dopo quarant'anni per tutto quello che è successo. Questo è un altro elemento, è molto forte. Mio padre mi è stato strappato.