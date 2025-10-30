La strana storia dalla società delle pulizie del Teatro San Carlo che si fa pagare meno per vincere il bando, ma da mesi chiede migliaia di euro di straordinari

Nel 2023 l’Iss aveva ottenuto un incarico simile per gestire le pulizie di Palazzo Reale, anche in quel caso registrando un ribasso sulla base d’asta del 38,26%. Il presidente della Commissione, in quel caso, era l’architetta Almerinda Padricelli, che il primo gennaio 2025, un mese prima dell’arrivo di Iss Italia al San Carlo, assumerà l’incarico di Direttore dell’Area Patrimonio, Lavori Pubblici, Manutenzione, Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro proprio nella Fondazione del teatro napoletano (vincendo un bando il cui colloquio orale verrà organizzato, come vi abbiamo raccontato, di domenica). L’incarico di Padricelli prevede la gestione di un cospicuo budget, tra cui quello legato alla manutenzione e salute degli immobili della fondazione: pulizia e sanificazione. Un budget che va a coprire anche gli straordinari da pagare. E anche l’Iss ha richiesto il pagamento di molti straordinari nel corso di questi mesi. Il problema? Le cifre sono molto strane. Infatti, a differenza degli straordinari, per altro molto più rari, che venivano pagati all’Impresa Iride, poche centinaia di euro, quasi mai numeri tondi, all’Iss vengono pagati straordinari di migliaia di euro, sempre cifre tonde, come fossero compensi forfettizzati. Domanda: com’è possibile che l’attuale azienda delle pulizie si ritrovi a fare così tanti straordinari rispetto all’azienda precedente, straordinari che corrispondono sempre a cifre così alte e senza decimali? Fonti interne con cui abbiamo parlato, tra l’altro, hanno confermato che gli straordinari svolti in quest’ultimo anno sono in linea con tutti gli altri anni passati, per eventi sostanzialmente analoghi a quelli che il Teatro si è sempre trovato a coprire, compreso al tempo dell’Impresa Iride. Molti dipendenti del San Carlo che ora lavorano sotto l’azienda che ha in concessione l’appalto per le pulizie ci hanno anche raccontato del loro sciopero di fine agosto 2025, quando sono scesi davanti al teatro per protestare contro l’Iss, che aveva tolto dallo stipendio 4 euro all’ora per la presenza, cioè circa un centinaio di euro. La giustificazione? La natura del contratto e l’entità della spesa che, da quanto riportano i dipendenti in stato di agitazione, la società non poteva permettersi. Ma allora perché gareggiare per un bando al ribasso se poi, dopo pochi mesi, si sceglie di togliere cento euro di stipendio ai dipendenti del San Carlo, una decisione che non era mai stata presa prima al San Carlo?