A Testa Alta è l’ennesima fiction cagna di Canale 5 ad alto rischio turcata. E Sabrina Ferilli "attrisce" in una storia di revenge porn è l'usato sicuro di Mediaset

Tutte le serie infelici si somigliano; ogni serie felice, è felice a modo suo. Ieri sera Canale 5 si è ricordata che oltre alla Ruota della Fortuna c'è di più e che Maria De Filippi non può mica tirare la carretta da sola, così ha sfoggiato un grande classico della rete: la fiction. Ma non una qualsiasi: questo è il ritorno della ficscionne, con Sabrina Ferilli attrisce cor messaggio sociale, ormai un genere a sé. Dopo le polveri sottili che ammalano, dopo la lotta per riavere la figlia, stavolta tocca a una storia di revenge porn: ma non senza aver prima agevolato monologo su 'e tecnologgie che possono rovinare una vita. Perché dello spiegone non si butta mai niente: del resto, ai telespettatori due coordinate gliele devi pur dare, ché quelli fino a ieri stavano a tenere il conto dei matrimoni in una qualche dizi turca, e adesso non possono mica virare sur messaggio sosciale così de botto.