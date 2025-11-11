Ricciardi è tornato con un Lino Guanciale che, a sorpresa, dopo tre stagioni ci regala un Ricciardi finalmente vivo. Peccato che la Rai, con i suoi spoiler, sia riuscita a rovinare tutto: ecco perché il vero giallo resta la programmazione degli episodi…

Dopo continui rinvii e un’attesa che sembrava interminabile, Il Commissario Ricciardi è tornato. E l’ha fatto con il botto. Motivo? Luigi Alfredo ci ha messo sì ben tre stagioni, ma alla fine anche lui ha riso. E non uno di quei sorrisi sghembi e mezzi accennati a cui ci ha abituati nel tempo, no: una risata vera, inaspettata, quasi come se volesse schiaffeggiare quel dolore cronico che lo accompagna dal momento zero. Una scena che vince a mani basse tra tutte quelle della prima puntata della nuova stagione del Commissario, tornato in prima serata su Rai Uno con un Lino Guanciale che interpreta Ricciardi al suo apice. Il salto, non solo attoriale, rispetto alla prima messa in onda è evidente. Perché Guanciale non si limita a prestare volto e voce a Luigi Alfredo, ormai Lino è Ricciardi. Ha dato e sta dando forma e sostanza ai suoi innumerevoli silenzi, alla camminata con l'impermeabile grigio, e a quell’indomabile ciuffo diventato essenza e simbolo del personaggio stesso. E ora lo sta accompagnando perfino verso la felicità di un amore condiviso. Un amore che si sta facendo strada nel dolore che Ricciardi sente dentro da sempre, complice quel dono o, talvolta percepito come maledizione, ereditato dalla mamma: il Commissario vede i fantasmi delle persone che sono morte di una morte violenta, il che negli anni ha collocato lo stesso Ricciardi a metà tra il mondo dei vivi e quello dei trapassati. Ma qualcosa sta cambiando, e in quel dolore assordante che si porta dietro da bambino ha fatto breccia un dolce sentimento, nei confronti di quella ragazza a lungo spiata dalla finestra. E quella risata, che tanto ha sorpreso, è solo l’incipit di un cambiamento graduale ma totale. E, SPOILER per chi non avesse letto i libri di Maurizio De Giovanni da cui è tratta la serie a differenza di chi scrive, Ricciardi sta finalmente per confessare l’incofessabile. Scegliendo di condividere quella che avverte come una condanna con Enrica. L’atmosfera della serie ricorda sempre quella delle precedenti stagioni, ma qualcosa è mutato insieme a Ricciardi. Meno malinconia e meno tristezza, quasi come se i colori avessero seguito il cambio di rotta del protagonista. Chapeau.