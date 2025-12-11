L’Università è diventata il cesso pubblico dei militanti woke: dalla “pandemia della bianchezza” a Harry Potter considerato “offensivo e obsoleto”

Io l’università del futuro me la immagino così: scritte su tutti i muri, numeri di telefono di individui queer sulle porte di legno, strisciate di feci sulle mattonelle e pavimenti in linoleum, vetri delle finestre opachi e luci al neon da sala operatoria. Poi mi immagino dei gommini su ogni spigolo di cattedra, panca, sedia o libreria, sulle parti intime di molti studenti e sulle mani dei professori. Gommini dello stesso materiale di quei cuscinetti che vengono usati per truccarsi, offerti gratuitamente da dei banchetti studenteschi di volontari e collettivi contro la violenza universale. Sacchetti trasparenti o blister con su scritto: “Trigger warning”. L’università del futuro me la immagino imballata e a prova di bambino, inaccessibile agli adulti e interamente dedicata a soddisfare le fantasie imbecilli dei nuovi settori disciplinari, una sorta di parco giochi a spese dello Stato, ma decadente, giallognolo, puzzolente. Un cesso pubblico di militanza politica.

Se ne sono sentite varie negli anni. Ma si era partiti con più moderazione. I primi libri a essere toccati dalla cancel culture o dal politico corretto sono romanzi effettivamente datati, da Agatha Christie, che in Assassinio sul Nilo condannò Mrs Allerton alla fama di razzista per via del suo commento su alcuni bambini ladruncoli in Egitto (Allerton, e quindi per molti Agatha Christie, dice: “… i loro occhi sono semplicemente disgustosi, e così anche i loro nasi”) e che in svariate occasioni ha usato espressioni apertamente suprematiste (per esempio “nativi” al posto di “locali”), a Roald Dahl, colpevole di aver definito ne La fabbrica di cioccolato un bambino grasso, be’, “grasso”. E poi Ian Fleming, George Orwell, Margaret Mitchell (l’autrice di Via col vento).