“Fate l’amore con il dittatore”, un po' vien da ridere. Alla fine, se la svastica o faccetta nera sortiscono un effetto comico verso i più e non vengono più prese sul serio è perché Mussolini tutto sommato è stato appeso a testa in giù in Piazzale Loreto e la Germania rasa al suolo, divisa in due, disarmata e poi imbrigliata nella Ceca, nella Cee, nell’Ue e bla bla bla. Da un punto di vista di psicologia collettiva sarebbe curioso comprendere perché ci viene da ridere quando ripensiamo al trauma del fascismo e del nazismo. Boh. Ad ogni modo guardatevi qualche foto del signor Muller al suo ottantacinquesimo compleanno. Se non sapessimo che si tratta di un estremista di destra probabilmente ci verrebbe da sorridere lo stesso. Flute di Champagne tra le dita, frac nero e papillon rosso, il faccione pacioccoso, una pelata adorabile, la chierica di capelli canuti, quegli occhietti piccolini e giocosi da nonnino, le guanciotte arrossate per il troppo vino bevuto. Non so voi, ma a me uno così somiglia ricorda tanto un piccolo vecchietto con la faccia simile a Winnie The Pooh al quale stringere le guanciotte tra le dita. Uno così che tira un cazzotto ad un fotografo dev’essere uno spettacolo. Uno così che dà l’endorsement a quei dipendenti che osteggiano Greenpeace e le sue manifestazioni anche lì dev’essere una scena da ridere, soprattutto se ci immaginiamo tutto in lingua tedesca. Ainz vainz trainz! Ma poi dai, immaginatevelo così il sior Theo Muller, un vecchietto miliardario che beve quintali di birra insieme ai neonazisti della Baviera, agli altri industriali che come lui sono di estrema destra e che intona canti nostalgici ubriaco. Chissà che esperienza dev’essere. Poi siamo tutti d’accordo che il nazismo è una brutta cosa. Già solo ripeterlo risulta comico. Secondo un recente studio statistico condotto dall'Università di Brandbridge Low River, i bambini compresi tra gli 8 e i 12 anni a cui viene mostrata una svastica, viene da ridere. Lo stesso vale per quei bambini a cui si mostra un’immagine del Duce. A tutti quei bambini, poi, piace tanto lo yogurt Muller, dicono che rispetto allo yogurt greco è dolce e poi ci sono quelle praline al cioccolato che sono molto buone. Il cioccolato tedesco è molto buono, allora magari anche i tedeschi sono buoni. Mia nonna mi raccontava spesso che quando era piccola e c’erano i soldati tedeschi, alcuni di loro le regalavano delle tavolette di cioccolato – che lei non aveva visto mai per la povertà assoluta in cui viveva da quando era scoppiata la Guerra Mondiale - e mi diceva “i tedeschi con noi erano buoni, come la cioccolata”. Non tutti i tedeschi dovevano essere cattivi allora. Chissà che non esistano nazisti buoni pure oggi, tipo il signor Muller, che invece di tavolette di cioccolato - quando la Germania si sarà riarmata, l’Unione Europea implosa, e l’Europa tutta sottomessa all’ennesima guerra mondiale, gli ebrei ancora una volta perseguitati questa volta insieme ai maranza, oppure proprio dai maranza arruolati nelle nuove SS – distribuiranno ai popoli vassalli vaschette di yogurt Muller. Ovviamente si scherza signori e signor Theo Muller, non ve la prendete, soprattutto non pensate di denuciarci, lo sappiamo che non siete dei nazisti. Il nazismo è morto e sepolto e quelli di Afd tutto sommato sono un po’ come quelli di Fdi quando stavano ancora tra i banchi dell’opposizione: dei pericolosi estremisti di destra che poi si sono trasformati in “di estremo centro”. Però boh, chissà perché i nazisti di Germania mettono più inquietudine rispetto ai macchiettistici fascisti d’Italia. Forse perché Hitler aveva il micropene, o forse per qualche altra ragione. Mentre cercate una risposta, mi raccomando, “fate l’amore con il dittatore!”.