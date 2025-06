E qui arriviamo al fallimento spettacolare della “cancel culture”. La cultura della cancellazione, con la sua furia iconoclasta, con la sua pretesa di purificare il discorso, di eliminare il "male" con la rimozione, si rivela non solo impotente ma addirittura controproducente. Più si cerca di cancellare Kanye, più egli diventa una sorta di martire dell'indicibile, una figura che incarna la resistenza, seppur grottesca, alla norma imposta. La sua provocazione, lungi dall'essere annullata, viene amplificata, trasformata in un grido di libertà per tutti coloro che si sentono soffocati dalla polizia del pensiero. Non sto sostenendo, ovviamente, che dovremmo abbracciare l'antisemitismo o qualsiasi forma di odio (lo ripeto, che qui ormai non si può stare tranquilli, a me tutto ciò che richiama l'odio fa schifo proprio). Ma sto affermando che la risposta all'odio non può essere la censura, la rimozione, la negazione dell'esistenza del “male”. Al contrario, abbiamo bisogno di capire. Di capire la logica perversa che genera certe affermazioni, di capire le reazioni che esse suscitano in noi, di capire il substrato di frustrazione e nichilismo che le rende possibili. West, con la sua disarmante, forse calcolata, idiozia, ci costringe a guardare le crepe nella nostra facciata di civiltà, le contraddizioni della nostra ipocrisia. Ci chiede: “Siete davvero così sicuri della vostra purezza? Della vostra distanza dall'orrore? O la vostra indignazione è solo un modo per rimuovere il vostro stesso fantasma?” “Siete sicuri che non canterete anche questa mia nuova canzone sotto la doccia?” E proprio ora, in questo preciso momento storico, mentre ci affanniamo a definire ciò che ci distingue dall'intelligenza artificiale, Kanye West ci offre una risposta sgradevole ma profonda. L'Ia, per sua natura, è programmata per essere corretta, logica, per aderire a parametri morali e sociali predefiniti. Non può essere intrinsecamente volgare, offensiva, o deliberatamente scorretta senza una programmazione esplicita in tal senso. E anche con tale programmazione, la sua “scorrettezza sarebbe simulata”, una performance fredda e calcolata, priva della carne e del sangue della vera trasgressione. Kanye, con i suoi paradossi sopra il limite, con la sua voluta violazione di ogni norma di buon senso e decenza, persino con le sue recenti magliette con le svastiche, ci mostra proprio questo: ciò che l'intelligenza artificiale non può fare. L'Ia non può navigare l'assurdo, non può abbracciare l'osceno per puro desiderio di provocazione, non può generare un “Hai Hitler” o stampare simboli nazisti su un capo d'abbigliamento che non siano semplicemente un errore di codice o una mera riproduzione. La sua “moralità” è un set di istruzioni; la nostra, per quanto traballante e ipocrita, è un campo di battaglia di desideri e pulsioni, di un inconscio che non può essere cancellato con un click. West, nel suo essere eccessivo, sconveniente, profondamente umano, ci sbatte in faccia la nostra natura. Una natura che, piaccia o meno, include la capacità di essere spregevoli, di provocare disgusto, di giocare con il fuoco della storia e della morale. Non è un bel quadro, certo, ma è autentico. Recentemente Maurizio Ferraris ha detto che ciò che ci distingue dalla Ia è la “pelle”, come Pinocchio a cui mancava solo quello per essere umano. Io, timidamente, aggiungerei “le palle”: la capacità di scandalizzare, quella di cui parlava Pasolini. E qui c'è un punto fondamentale: non sono le macchine che ci somigliano, siamo noi che siamo diventati macchine con i nostri linguaggi da protocollo, col nostro politicamente corretto, con la nostra indignazione da presepe o i nostri messaggini tutti uguali su whatsapp. Dunque, per dire qualcosa che faccia capire che Ye, come ogni grande artista, non è niente di più che una metafora. E forse, proprio nel tentativo di capire la logica dietro le sue follie, capiamo meglio noi stessi, e la nostra irriducibile, e talvolta orribile, umanità.