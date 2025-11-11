"Le guardie svizzere non sono naziste", ma l'incidente in San Pietro inguaia il Vaticano con Israele. Ce lo spiega il vaticanista Nico Spuntoni

Il tempismo di questo episodio è singolare, non trova?

Certamente, l’episodio arriva in una fase di raffreddamento dei rapporti non solo tra Santa Sede e Israele, ma anche del dialogo ebraico-cattolico in generale. Dopo il 7 ottobre, con la reazione di Israele e le posizioni ufficiali del Vaticano, il dialogo si è praticamente interrotto. L’elezione di Leone XIV poteva rappresentare un segnale di svolta. Il Papa è molto attento a non prestare il fianco ad accuse di antisemitismo. Se davvero l’episodio è avvenuto nei termini riportati, non è probabile che la Guardia Svizzera venga difesa”

La scrittrice coinvolta ha raccontato che la guardia avrebbe sussurrato “ebrei” a bassa voce. E questa, in un’intervista ha anche riportato che alla Pontificia Università Gregoriana, Mario Imperatori avrebbe paragonato Israele e Gaza ai nazisti. La scrittrice si è risentita molto per questo

Non c’è dubbio che il contesto sia significativo. Le persone coinvolte non erano turiste qualunque, ma si trovavano in Vaticano per un’udienza dedicata al 60° anniversario della Nostra aetate, il documento conciliare che aprì la stagione del dialogo ebraico-cattolico e chiuse definitivamente la fase precedente. Se davvero i fatti si sono svolti così, è un episodio grave, ma resta la colpa di un singolo, non della Chiesa o del Papa. Leone XIV, peraltro, durante i suoi studi americani, fu allievo di John Pawlikowski, uno dei più importanti teologi cattolici impegnati nella lotta all’antisemitismo. La formazione del Papa include proprio la sensibilità su questi temi. Pawlikowski è molto stimato anche dagli ebrei, e non a caso, quando Leone si è pronunciato contro l’antisemitismo, nessuno si è stupito, era coerente con il suo percorso. Alla sua elezione, le reazioni positive del mondo ebraico, in particolare dei rabbini, sono state legate proprio a questo legame con Pawlikowski.