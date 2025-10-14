Urina sull’altare a San Pietro e Papa Leone XIV vuole la messa riparatoria, ma il problema è il turismo nelle chiese (e non basterà una formula magica)

Per curarsi della fede bisogna curare gli spazi in cui essa fiorisce. Non a caso la Chiesa parla spesso di giardini perduti, come l’Eden, vigne da coltivare su fertili colli, giardini chiusi (l’amata nel Cantico dei cantici) e deserti che possano, un giorno, fiorire. Ma neanche l’immaginazione biblica potrebbe immaginare che a dar l’acqua a quei fiori sia un turista, sopra all’altare più importante della Chiesa romana, e cioè l’altare della Confessione a San Pietro, Roma, da cui solo il papa può dire messa. E che quell’acqua non sgorghi dai cuori o dai cieli, ma dal pipino del turista, ora in stato di fermo alla gendarmeria vaticana. Venerdì scorso un piscione ha eluso la sicurezza ed è salito sull’altare, si è tirato già i pantaloni e ha quasi orinato sul simbolo del potere pontificio nella basilica più importante del mondo. Un oltraggio che ha inibito persino il cardinale Gambetti, che di lì a poco avrebbe dovuto tenere una messa nella Chiesa. Papa Leone XIV, neanche a dirlo, si è arrabbiato, o come dicono i giornali “ha tuonato” contro il gesto, considerato sacrilego, blasfemo e dunque perfettamente appropriato per il luogo, visto che da tempo San Pietro è diventato il più grande punto panoramico da cui guardare la banalizzazione della fede. Mentre un tempo le Chiese rappresentavano la grandezza e la bellezza di Dio, oggi Dio è giusto l’occasione per andare ad ammirare la grandezza e la bellezza delle Chiese. Abbiamo sostituito la curiosità per Dio alla curiosità per capitelli, volte e navate lucide. Anzi, abbiamo sostituito Dio con il travertino.