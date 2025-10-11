Papa Leone o Papa Lenin? L’esortazione apostolica sui poveri ti fa capire che la Chiesa ha un problema enorme (anche per colpa di Bergoglio)

Ora, che la Chiesa e i poveri abbiano avuto almeno, per usare un eufemismo, un rapporto conflittuale, è chiaro e palese. La storia ci dice tutto quello che dobbiamo sapere. La ricchezza della Chiesa è l’argomento preferito in tutte le inchieste sul tema. Nel Medioevo il potere era denaro, e chi più ne aveva più vinceva (anche perché la maggior parte delle guerre venivano condotte da guerrieri professionisti, mercenari, pagati moltissimo). E proprio non riuscire a pagarli rischiava di diventare motivo di sconfitta; successe anche alla Chiesa, qualche volta, con John Hawkwood). Quindi evitiamo di tornare sul tema dell’ipocrisia del Vaticano, che predica la vicinanza ai poveri ricordando San Francesco e Gesù, ma concentriamoci su un altro aspetto, che va nella direzione opposta a quella dei pauperisti che criticano i papi per troppo poco comunismo. Noi vogliamo criticarli per troppo comunismo.

In effetti, l’esortazione apostolica dimostra che il Papa (o la Chiesa?) ha poche idee e confuse sulla povertà. A partire da una frase che introduce quasi tutto il resto della discussione: “in un mondo dove sempre più numerosi sono i poveri, paradossalmente vediamo anche crescere alcune élite di ricchi, che vivono nella bolla di condizioni molto confortevoli e lussuose”. La povertà estrema è diminuita globalmente, soprattutto nei Paesi in cui vigono, secondo Francesco e Prevost, “ideologie mondane o orientamenti politici ed economici che portano a ingiuste generalizzazioni e a conclusioni fuorvianti”. La povertà è diminuita drasticamente fino alla pandemia, che ha chiaramente fermato questo trend, ma ora sta tornando a diminuire, seppur più lentamente. Se abbiamo imparato qualcosa dalla rivoluzione industriale e dal secolo successivo, è che nulla fa meglio alla lotta contro la povertà della ricerca di ricchezza. Questo è l’unico ragionamento a somma a zero che valga in economia: la ricchezza elimina la povertà. Il resto sono discorsi antiquati, residui ottocenteschi. L’idea che la ricchezza di alcuni possa convivere con la povertà di altri è il risultato di una visione infantile della società. È la visione di chi, cioè, vorrebbe tutto e subito. Vorrebbe vedere tutti ricchi e più nessun povero. Se il cambiamento c’è ed è innegabile, ti diranno che è troppo lento. Se accelererà, come tra la fine degli anni Novanta e per i venti anni successivi, ti diranno che è comunque troppo lento. La velocità giusta è quella di chi vorrebbe portarti a rifiutare l’unico sistema che abbia dimostrato di produrre ricchezza e prosperità diffuse.