Delitto di Garlasco: la velenosa poesia di Venditti e la strana mossa dei pm di Brescia. Lovati aveva ragione? Si guarda ovunque per non guardare dove non si può

Ma andiamo per ordine: la Procura di Brescia aveva chiesto il sequestro dei dispositivi elettronici di Venditti – cellulare, pc e hard disk – sostenendo che al loro interno potevano esserci elementi utili a provare la presunta corruzione. I giudici del Riesame avevano già annullato un primo decreto di sequestro per genericità della richiesta; poi la nuova istanza arrivata mentre si attende ancora la motivazione del precedente provvedimento e in un contesto in cui pende una richiesta di incidente probatorio per acquisire i contenuti digitali. Disertare l’udienza da parte dei pm è significato, quindi, rinunciare a spiegare in aula, davanti ai giudici e alle parti, le ragioni di una richiesta investigativa. E, manco a dirlo, per Venditti si parla già di round vinto.

Nelle pochissime dichiarazioni rilasciate, l'ex pm di Pavia ha parlato di una strategia accusatoria che poggia su indizi che, alla prova del contraddittorio, si stanno rivelando meno solidi di quanto prospettato in origine. E, dispiace dirlo, è questa debolezza che rende incomprensibile la scelta di non presentarsi in aula. Ma che forse la giustifica proprio alla luce degli ultimi fatti. Se Massimo Lovati aveva infatti già ammesso a suo tempo di aver ricevuto compensi in nero dalla famiglia Sempio, ora pare esserci anche “la confessione” degli altri due ex legali, Soldani e Grassi, che, in un interrogatorio fiume durato diverse ore, dopo aver negato in ogni modo anche in interviste pubbliche, avrebbero ammesso di aver percepito anche loro denaro in nero dai familiari di Sempio come compenso per le loro attività difensive.