Signori, la tecenodestra Usa si sta prendendo l'Europa (e MOW ve lo aveva anticipato). Hi-tech, think tank, fondi d'investimento: chi c'è dietro ai disegni di Trump e J.D. Vance

Quasi un anno fa vi raccontavamo del nuovo rapporto diplomatico che avrebbe regolato le relazioni tra Stati Uniti e Unione europea: basta burocrazia, concetti vuoti e dialettica fine a se stessa; sì a legami personali tra Donald Trump e i suoi emissari e i rappresentanti delle destre europee. Ecco dunque la tecnodestra emersa sulle macerie della Silicon Valley e riadattata su altre macerie, quelle del populismo di destra, emersa come nuova bussola del conservatorismo statunitense. Ma che caz*o è questa tecnodestra? “Rappresenta una fusione tra politica di destra e tecnologia come strumento di cambiamento sociale e politico. L'obiettivo? Creare una nuova forma di sovranità nazionale in contrasto con le istituzioni tradizionali come l'Unione Europea. È una destra ricca, in giacca e cravatta, che sfrutta la tecnologia, i media digitali e l'innovazione per rafforzare le proprie posizioni politiche. Elon Musk e Trump rappresentano il volto di tutto questo”, scrivevamo a febbraio quando Musk e Trump erano ancora amici per la pelle. Per capire meglio di cosa stiamo parlando, chi sono i sacerdoti di questo fenomeno e i loro mezzi, e cosa rischia l'Europa, dobbiamo fare qualche passo indietro. E partire dagli Stati Uniti.