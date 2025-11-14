Basta rompere il caz*o alla famiglia che vive nel bosco: fanno paura perché vivono in modo diverso? Spaventa di più la tragedia annunciata di una madre che taglia la gola al figlio, ma nessuno lo ammette…

Una petizione che ha già raggiunto le sette mila firme. I genitori, dal canto loro, hanno inviato una lettera al giudice che si occupa del caso: “Non commettiamo alcun reato nei confronti dei nostri figli crescendoli in un ambiente naturale con acqua pulita, un posto caldo e sicuro dove dormire, mangiare e giocare. Un sistema di toilette a compost, sicuro ed estremamente comune in tutto il mondo per il risparmio idrico, e la loro crescita sociale con persone che condividono i nostri valori, mentre vivono costantemente la società attraverso gite e uscite settimanali a negozi, parchi, amici e vicini». I bambini, spiegano, svolgono «in autonomia. Il tutto certificato da una maestra che li segue e da lezioni online. Quindi perché continuare a rompere il cazzo a questa famiglia, che vive in totale tranquillità, mentre altri bambini vengono lasciati in situazioni di reale pericolo? È il caso della tragedia avvenuta a Trieste, dove una madre ha ucciso il figlio di soli nove anni tagliandogli la gola con un coltello da cucina. Una famiglia, composta da genitori separati, seguita sia dai servizi sociali che dal Tribunale. Non solo, la donna era anche in cura in un centro di salute mentale. Il bambino era affidato al padre, mentre la mamma era autorizzata a trascorrerci del tempo insieme. L'infanticidio è avvenuto proprio in uno di questi momenti. È stato il padre del piccolo a contattare il 123, dal momento che non riusciva a rintracciare la donna che avrebbe dovuto riconsegnarli il bambino. All’arrivo dei carabinieri sul posto il piccolo era già morto da ore, mentre la donna si era ferita alle braccia con lo stesso coltello. E cosa fa più paura, una famiglia che cresce i figli a stretto contatto con la natura, o chi lascia che un bambino continui a frequentare una madre evidentemente instabile? La risposta è nei fatti, e ci insegna di cosa dovremmo preoccuparci davvero. E sicuramente non sono dei bimbi che studiano da casa…