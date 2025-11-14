Putin ce l'ha messa di nuovo nel cu*o. Abbiamo letto l'ultimo libro di Nicolai Lilin che spiega come ha fatto lo Zar a riprendersi la scena internazionale (o forse non l'aveva mai persa)

Qui nessuno è filo russo e nessuno ha tatuato il volto di Putin sull'avambraccio. Nonostante questo iniziamo a farci qualche domanda: ma non è che abbiamo sbagliato qualcosa sulla Russia? Forse più di una. In un contesto del genere spunta dal niente un curioso libro scritto da un controverso scrittore, tanto amato quanto odiato dall'opinione pubblica italiana. Lui è Nicolai Lilin e il suo nuovo volume, appena pubblicato da Piemme, si intitola: Putin atto secondo. Come lo Zar si è ripreso la scena internazionale. In effetti è proprio quello che ci voleva per capire come, dall'altro lato della barricata, raccontano le gesta di Mosca e del suo presidentissimo. Peccato che nessuno nel giro dei media abbia parlato o dedicato spazio a questo libro (a proposito: chissà come mai, noi un'idea ce la siamo fatta...) molto contro corrente. Un libro che, di fatto, demolisce pezzo per pezzo la narrazione occidentale sul Putin isolato, abbandonato da tutti, costretto a vivere isolato nel suo ufficio del Cremlino. Piaccia o non piaccia, il leader russo non è un pazzo. È un leader che sta seguendo uno spartito ben preciso, una strategia, una missione con determinati obiettivi. Il fatto che non stia perdendo non dovrebbe giustificare fior di esperti a mistificare la realtà. Al contrario, dovrebbe spingerli a chiedersi perché. Perché, per esempio, Putin non ha ancora perso in Ucraina? Perché la Russia è ancora in piedi?