La madre che sgozza il bambino era pericolosa e aveva già provato a uccidere suo figlio. Il padre sapeva che era irrecuperabile, perché nessuno lo ha ascoltato?

Quanto vale la parola di un padre? O sarebbe meglio chiedersi quanto valgano le parole in generale, se vengono considerate pericolose e non il segnale di un pericolo. Se si preferisce curare il vocabolario eliminando la “malattia mentale” invece che curare il malato mentale. È brutale, ma non è difficile convincersene. È davvero poco interessante chiedersi perché oggi si sia così lontani dal ritenere fondamentale la parola di un padre o la parola di una malata di mente, che aveva già minacciato suo figlio Giovanni. Come non credere a una madre che dice all’ex marito Paolo Trame: “Ricordati bene che se io muoio anche Giovanni muore con me! E non pensare che io stia scherzando”.

Facciamola più semplice, come perdonare Olena Stasiuk, la donna che ha sgozzato forse con un coltello da cucina suo figlio Giovanni di 9 anni, “un biondino, appassionato di calcio, a cui tutti volevano bene”, dice il prete della Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo a Muggia. Perché state pur certi che qualcuno la perdonerà, non tanto negando la tragedia, ma riversando la colpa su tutti fuorché su di lei, sul sistema. Perché malata oggi è quasi sempre sinonimo di vittima.

Siamo così convinti che la malattia ti renda una vittima che ormai non accettiamo più di definire, per esempio, un femminicida o un padre che uccide sua moglie e i figli a mattonate un malato di mente, per paura che in questo modo si ridimensionino le sue colpe. È la liquidazione totale dell’intelligenza critica, che confonde una condizione fattuale e la morale (ma chiunque abbia letto un po’ di filosofia sa cos’è la “fallacia naturalistica”, sa, cioè, che non esiste nessun motivo per cui la condizione fattuale debba farci cambiare opinione morale su un evento).