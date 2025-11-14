Nasce il Pirandello Fringe Festival: Roberta Torre porta il Nobel tra i giovani e la città

C’è da aggiungere che l’operazione è anche tutta “greca” e “sicilia orientale”, ossia “Magna Grecia”, il luogo ossia dove, grazie ai nostri teatri di pietra e ai “nostri” drammaturghi, sono nate Tragedia e Commedia (e IlaroTragedia – forse la vera drammaturgia delle elite intellettuali). Il Presidente del Cda del Teatro Pirandello, Alessandro Patti, ha voluto sottolinearlo: “Il Pirandello Fringe Festival nasce con la collaborazione di uno dei due importanti Teatri siciliani, quello di Catania, presieduto dalla dottoressa Rita Gari Cinquegrana e diretto da uno dei (pochi) nomi che ha saputo portare il teatro italiano nella scena internazionale, Marco Giorgetti”. In quest’ottica “greca” e “orientale”, il direttore dello Stabile di Catania, Marco Giorgetti, dichiara: "Il Pirandello Fringe Festival rappresenta una naturale evoluzione del nostro impegno nel promuovere la scrittura scenica contemporanea. L’esperienza del corso realizzato in collaborazione con La Sicilia e guidato da Ottavio Cappellani, ha dimostrato quanto sia fertile il terreno della giovane drammaturgia. Oggi quel percorso si amplia, abbracciando una dimensione laboratoriale che mette al centro i luoghi di Agrigento e la loro capacità narrativa. Siamo orgogliosi di contribuire a un progetto che unisce formazione, ricerca e identità culturale, e che offre ai partecipanti un’occasione reale di confronto con il pubblico e con la scena professionale." Riflessioni: secondo le ultime stime sull’economia della Cultura, le sale cinematografiche sono affaticate, ma c’è un grande rilancio del Teatro. Soprattutto di quei Teatri che con la Città hanno un rapporto storico e consolidato e da allargare alle nuove generazioni. Rita Gari, presidente del Cda del Teatro Stabile di Catania, aggiunge "Dopo il successo del Corso di Drammaturgia, condotto nei mesi scorsi a Catania da Ottavio Cappellani, realizzato dal nostro Stabile in collaborazione con il quotidiano La Sicilia, siamo oltremodo soddisfatti nel vedere evolvere quell’esperienza in un progetto ancora più ampio, capace di unire formazione, ricerca e territorio. Con il Pirandello Fringe Festival parte infatti una collaborazione con il Teatro Pirandello di Agrigento guidato da Roberta Torre, in grado di creare ponti tra le istituzioni teatrali siciliane e valorizzare al meglio i nostri giovani talenti. Un percorso già intrapreso dal Teatro Stabile di Catania nella convinzione consapevole di favorire così la crescita di nuovi autori, nella fattispecie mettendo in dialogo la tradizione pirandelliana con le sensibilità creative delle nuove generazioni". Il direttore de La Sicilia, Antonello Piraneo, importante Media Partner sia del corso di Drammaturgia dello Stabile di Catania che del “Pirandello Fringe Festival” (le opere elaborate dagli allievi selezionati saranno pubblicati nel quotidiano), ci dice: “Il quotidiano La Sicilia è felice, come istituzione del territorio, di collaborare con altre istituzioni culturali al fine di promuovere una cittadinanza attiva, una agorà culturale e di farsi tramite tra questi progetti e il grande pubblico. Il Pirandello Fringe Festival, con la sua idea di fare entrare nel territorio la figura di Pirandello si sposa con la mission del nostro quotidiano di essere luogo di confronto culturale in cui il lettore diventa voce e soggetto attivo, così come la Giuria Popolare voluta dalla direttrice Roberta Torre, che trovo una idea vincente”.

Infine, e prima di dare i dati per la OPEN CALL, permettetemi una riflessione professionale: non credo sia un segreto che Roberta Torre sia la mia “adelphi”, mia sorella in spirito, la mia gemellina. Arrivando ad Agrigento, di sera, si vedono questi due Templi, illuminati, sospesi per aria, come due astronavi sui quali viaggiano gli dèi. Parliamo di Pirandello, di contemporaneizzarlo, di farlo camminare per le strade (come una volta, sotto travestimento, facevano gli dèi). Conosciamo Pirandello, lo conosciamo bene (la buonanima di mia mamma era di Porto Empedocle), vorremmo tranquillizzare che il rispetto per l’Autore agrigentino sarà massimo. Perché noi non lo dimentichiamo e non dimentichiamo i Giganti. Il Pirandello Fringe Festival sarà un luogo del Mito, sotto mentite spoglie, come Odisseo.

Contatti e Info: per mandare la propria candidatura con CV dettagliato e video motivazionale durata massima di UN MINUTO scrivere [email protected]. Per ulteriori informazioni: 352. 0506683. Oppure al Vostro magazine di riferimento MOW.