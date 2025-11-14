Andrea Pisani l'ha capito: le corna sono un business spaccante! Gli toccherà mica ringraziare Raoul Bova?

Intendiamoci: nulla di nuovo. Da che esiste mondo, perfino i maggiori cantautori nostrani come internazionali hanno 'sfruttato' il proprio riscoprirsi cervi o comunque fustigati dall'amore per comporre brani spesse volte divenuti immortali: pensiamo a Samuele Bersani con 'Giudizi Universali', alla pressoché intera discografia di Max Pezzali o di Tiziano Ferro, perfino ad Adele con la sua 'Hello'. Ma quale sarebbe, stringi stringi, l'arte di Andrea Pisani? In coppia con l'amico Luca Peracino, è stato tra i primi YouTuber di un qualche successo sul web in un periodo in cui esserlo significava davvero ritrovarsi ricchissimi al Monopoli. Da lì, comunque, la tv, da sempre attratta dalla quota 'giovani', ha chiamato i due nel ruolo di disturbatori in alcune trasmissioni. Di seguito, pure il cinema, genere commediola nostrana, ha fatto lo stesso: con l'esplosione della bolla social, i casting venivano (e vengono tuttora) fatti contando il numero di follower e nient'altro. Come se quella cifra si potesse realmente convertire in spettatori paganti reali (spoiler: non è mai successo).

Così anche Pisani si è costruito una 'carriera' che, fino alla rottura con Arnera di questa estate, riguardava più che altro la co-conduzione di show su Comedy Central e la partecipazione a 'LOL' su Prime Video - trasmissione che, oramai, pesca a strascico tirando su un po' chiunque dovesse mai accettar l'invito. E che ha un impatto sul pubblico pari a zero, perfino quando riesce a coinvolgere grandi nomi (da Geppi Cucciari a Virginia Raffaele, per dirne due). Insomma, fino a ieri dicendo a voce alta il nome di 'Andrea Pisani', molto probabilmente la risposta della maggior parte delle persone non poteva che essere 'Chi?!?'. Oggi, invece, il nostro è 'quello che è stato smollato da Beatrice Arnera per Raoul Bova'. Dovesse sfuggirvi anche il nome di, appunto, Beatrice Arnera, forse non siete fan delle fiction Mediaset: la nostra è protagonista, proprio insieme all'attore dagli 'occhi spaccanti', di 'Buongiorno, mamma!", purtroppo seguitissima serie di Canale 5. A livello di comunicazione, comunque, le corna hanno fatto bene ad Andrea Pisani. E lui ne è, a occhio, più che ben consapevole...