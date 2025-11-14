Andrea Pisani l'ha capito: le corna sono un business spaccante! Gli toccherà mica ringraziare Raoul Bova?

Andrea Pisani passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli e per la prima volta si apre, cuore a cuore, riguardo alla rottura con l'attrice Beatrice Arnera (che ora sta con Raoul Bova). Il 50 % dei PanPers si commuove, racconta di una separazione che, per lui, è arrivata inaspettata e dettaglia d'aver scoperto della nuova liaison dell'ex compagna 'dai giornali' (una sottile copertina di 'Chi', ndr). Intanto, fazzoletto agli occhi, elenca almeno tre imminenti progetti lavorativi di prossima uscita. Come il suo ritorno a 'LOL', Prime Video, già spoilerato dalla clip in cui il nostro si rende protagonista di uno 'spaccante' dissing all'indirizzo di Arnera, diventato immediatamente viralissimo. Pisani spiega di averlo postato alla vigliacca, ossia all'oscuro dagli autori della trasmissione. Ma, per molti, sarà tra i principali motivi per sorbirsi l'ennesima edizione di un programma oramai bollito, inutile negarlo. Le corna non faranno certo la felicità, ma come insegna 'Temptation Island', sono un business mica da ridere. E l'Andrea smollato e tradito lo sa bene. Per esempio, chissà se lo stesso Gazzoli lo avrebbe mai preso in considerazione per un'intervista al BSMT se il Panpers non si fosse ritrovato a non passar più dalle porte. Andrà a finire che gli toccherà ringraziare Raoul Bova?
Intendiamoci: nulla di nuovo. Da che esiste mondo, perfino i maggiori cantautori nostrani come internazionali hanno 'sfruttato' il proprio riscoprirsi cervi o comunque fustigati dall'amore per comporre brani spesse volte divenuti immortali: pensiamo a Samuele Bersani con 'Giudizi Universali', alla pressoché intera discografia di Max Pezzali o di Tiziano Ferro, perfino ad Adele con la sua 'Hello'. Ma quale sarebbe, stringi stringi, l'arte di Andrea Pisani? In coppia con l'amico Luca Peracino, è stato tra i primi YouTuber di un qualche successo sul web in un periodo in cui esserlo significava davvero ritrovarsi ricchissimi al Monopoli. Da lì, comunque, la tv, da sempre attratta dalla quota 'giovani', ha chiamato i due nel ruolo di disturbatori in alcune trasmissioni. Di seguito, pure il cinema, genere commediola nostrana, ha fatto lo stesso: con l'esplosione della bolla social, i casting venivano (e vengono tuttora) fatti contando il numero di follower e nient'altro. Come se quella cifra si potesse realmente convertire in spettatori paganti reali (spoiler: non è mai successo).
Così anche Pisani si è costruito una 'carriera' che, fino alla rottura con Arnera di questa estate, riguardava più che altro la co-conduzione di show su Comedy Central e la partecipazione a 'LOL' su Prime Video - trasmissione che, oramai, pesca a strascico tirando su un po' chiunque dovesse mai accettar l'invito. E che ha un impatto sul pubblico pari a zero, perfino quando riesce a coinvolgere grandi nomi (da Geppi Cucciari a Virginia Raffaele, per dirne due). Insomma, fino a ieri dicendo a voce alta il nome di 'Andrea Pisani', molto probabilmente la risposta della maggior parte delle persone non poteva che essere 'Chi?!?'. Oggi, invece, il nostro è 'quello che è stato smollato da Beatrice Arnera per Raoul Bova'. Dovesse sfuggirvi anche il nome di, appunto, Beatrice Arnera, forse non siete fan delle fiction Mediaset: la nostra è protagonista, proprio insieme all'attore dagli 'occhi spaccanti', di 'Buongiorno, mamma!", purtroppo seguitissima serie di Canale 5. A livello di comunicazione, comunque, le corna hanno fatto bene ad Andrea Pisani. E lui ne è, a occhio, più che ben consapevole...
Consiglio spassionato: mettete un attimo da parte l'empatia, la commozione che potrebbe generare in voi il racconto di un uomo che un brutto giorno si scopre cervato, con la figlia piccola trasferita a Roma insieme alla ex. Posto il dovuto rispetto verso la sua sciagura personale e umana, è innegabile che il comico abbia deciso, legittimamente perché il sistema mediatico attuale lo consente e incoraggia, di monetizzare il fattaccio, il torto subito. Mentre aspettiamo ancora, se mai ci sarà, la versione dell'altra campana, quella di Arnera, commentiamo ciò per il momento c'è: Pisani va da Gazzoli e spiffera ai microfoni del podcast più seguito d'Italia come sia avvenuta la fine della relazione. A pensar male si fa peccato, ma non c'è una frase che sia del tutto slegata a un progetto nuovo e di imminente uscita che sta promuovendo: il film che vedremo in sala da gennaio 'Cena di Classe'? Lo ha girato proprio con Arnera nel cast, nel periodo di crisi più nera, quando il terapista di coppia aveva consigliato a entrambi di prendersi una pausa, di stare lontani per un po'. Hanno dovuto, quindi, trascorrere intere settimane sul set, recitando le parti di due piccioncini e che si incontrano e, piano piano, s'innamorano. Ah, il contrappasso! Il destino cinico e baro! Allo stesso tempo: se prima avevate interesse zero nei confronti di questa ennesima commediola all'italiana, ora non percepite quantomeno un minimo di curiosità per vedere come se la saranno cavata sul grande schermo, dovendo gestire tali difficili contingenze? Esatto! Lo ribadiamo: le corna non fanno certo la felicità, ma restano una manosanta per la pubblicità!
Poi, come detto, c'è 'LOL' a cui Pisani, reduce nel cast in qualità di disturbatore (sarebbe successo senza tradimento estivo? Chissà!) sta facendo una promo importante assai, avendo postato sui social una parte del dissing contro Arnera, proprio quella in cui cita Raoul Bova, tra l'altro. E cosa avrà detto ancora? Abbiamo soltanto una chance per scoprirlo: sucarsi la trasmissione, quando uscirà.
Inoltre, sempre nell'intervista a Gazzoli, Pisani racconta di essere stato in lizza per la partecipazione all'Isola dei Famosi, nel lontano 2015, insieme al socio suo dei Panpers. La cosa, però, sarebbe 'saltata all'ultimo'. Un'informazione come un'altra, niente di che. Se non fosse che poi Pisani si lancia in una sperticata a favore del reality, precisando che il contesto 'trash' non leda per forza l'immagine dei concorrenti, anzi, sarebbe più che possibile uscirne bene. Una auto-(ri)candidatura spontanea? Considerato che, a quanto si rumoreggia, il reality condotto da Veronica Gentili potrebbe ritornare già a inizio 2026, probabilmente sì. E quale potrà mai essere il principale motivo per accaparrarsi Pisani nel cast? Oh certo, il dramma della rottura con Beatrice Arena! Bravissimo, Andrea! Sei nuovo del mestiere, ma ti stai già dimostrando super professionista nella nobile arte di batter le corna finché son calde! Il marketing delle emozioni, specialmente se tristi, ripaga sempre: in visibilità, engagement social, perfino in compensi e ingaggi che, forse, senza storia lacrime-strappa non arriverebbero mai. Che questo sia giusto o sbagliato è altro conto, siete voi che guardate (e poi seguite o, addirittura, comprate). Così, frignando e scherzando, va a finire che a Pisani toccherà davvero ringraziare Raoul Bova...