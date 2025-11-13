Lo strano caso dei due finti agenti nella sede di Doom e Pulp Podcast. Di cosa ha parlato Fedez per generare interesse in chi si muove come i servizi o una certa criminalità?

Edizione straordinaria del Pulp Podcast. Fedez e Davide Marra hanno deciso di raccontare pubblicamente di una “visita” ricevuta il 5 novembre scorso da parte di due individui, pochi giorni dopo la pubblicazione della puntata sull’inchiesta Hydra e il presunto “patto” tra le principali associazioni mafiose in Lombardia. I due uomini “presentavano un tesserino da poliziotti”, dice il rapper, “si sono presentati come poliziotti in borghese”. I due uomini hanno chiesto in portineria alcune informazioni relative al podcast, come il luogo e gli l’orario in cui di solito avvengono le riprese. In particolare chiedevano quando sarebbe stato presente lo stesso Fedez. Il portinaio, comunque, non ha fornito queste informazioni. I tesserini, aggiunge Marra, non sono stati chiaramente verificati in quel momento. “In realtà non si sono mai diretti nella sede, ma si sono dileguati”. Fedez e Marra hanno presentato un esposto in Procura. Il questore di Milano, dicono i due, ha chiarito che non si tratta di persone mandate sul posto dalla polizia. “Il materiale, comunque, è stato già mandato a chi di dovere”. Un fatto dai contorni decisamente poco chiari, che potrebbe avere un sottotesto intimidatorio. “Se ti arriva una minaccia devi farlo sapere a più gente possibile”, dice ancora Fedez.