Il meglio (e il peggio) dei singoli della settimana: Rosalía in stile Sorrentino, Fedez polemico (coi media), Vanoni maestra di gusto…

Settimana barocca, questa, per i singoli. Soprattutto per merito di una Rosalía estremamente queer-friendly che gioca con eccessi (visivi e uditivi) di ogni sorta. Pop che osa, certo, ma il gusto? Quello che per dire ha Ornella Vanoni? Il pezzo etnico di Gigi D’Alessio/Khaled/Jovanotti (sì, avete letto bene) per quanto “conscious” ci riporta invece a terra. Dove Fedez polemizza con i media, Marracash rappa accanto a un sample di Ivan Graziani e la coppia Von Hausswolff/Cain stupisce per delicatezza e freschezza.

ROSALIA feat. BJORK & YVES TUMOR, Berghain

Cosa accade se una delle più grandi popstar contemporaneamente – nonché icona queer – va in modalità OTT? Accade che esce “Berghain”, pezzo che pare ideato e concepito (video incluso, ovviamente) da un Paolo Sorrentino che evoca lo spirito di un ipotetico nuovo Stephen Sondheim. Sì, “Berghain”, che vede allineati anche Björk e Yves Tumor è uno stilosissimo esercizio di stile saturo di archi esagitati, tocchi lirici e vezzi assortiti, un brano dove gli effetti speciali oscurano di gran lunga qualsiasi brandello di trama. Ma potevamo forse attenderci qualcosa di diverso da un’artista che qualche giorno fa ha presentato il nuovo album “Lux” – registrato con la London Symphonic Orchestra sotto la direzione di Daníel Bjarnason – lungo la Gran Vìa di Madrid con uno spettacolare evento da “dolce vita” al cubo? Attenzione, Rosalía è anche questo, non solo questo. Prendiamo quindi il teaser in questione per quello che è. Uno sfavillante e abbastanza vuoto divertissement. Che “Lux” accenda la vera luce.

GIGI D’ALESSIO/KHALED/JOVANOTTI, Diamanti e oro

Dove va in scena il sud del mondo. In chiave pop, ma in modo non del tutto stereotipato. Poi arriva il solito “conscious” Jovanotti che riporta tutto brutalmente a terra. Non che Gigi D’Alessio e Khaled stessero volando ad altezze siderali, ma il brano bilingue in questione – un ponte fra culture diverse, quella occidentale e quella araba – non suonava poi malaccio. Pop edificante ma non fastidioso. Poteva andare peggio. O diversamente.