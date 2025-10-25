Il meglio (e il peggio) dei singoli della settimana: Baustelle meet Tananai? Si può fare! E mentre Piotta rappa ispirato da Pasolini, Baccini torna a fare nomi e cognomi…

Collaborazioni über alles. Tutti collaborano con tutti. Pare quasi che certe coppie siano estratte a sorte da un beffardo bussolotto. Tipo Baustelle e Tananai. Che nel gioco dei featuring ne escono invece bene. Ottima, addirittura, la collaborazione fra Piotta e l’Allegro Ragazzo Morto Davide Toffolo. “Ecchime” è un rap vibrante dedicato alla memoria di Pier Paolo Pasolini a 50 anni dalla morte. E poi c’è Francesco Baccini che ricorda “Matilde Lorenzi”, la giovanissima sciatrice scomparsa un anno fa circa a soli 19 anni. L’unica vera delusione, forse, è firmata Mumford And Sons/Hozier. “Rubber band man” è una ballatona da “vorrei ma non posso” che lascia abbastanza indifferenti.

LILY ALLEN, Pussy palace

Nasce artisticamente come una sorta di “baddie simpatica”, Lily Allen. Oggi ce la ritroviamo qui, prima della pubblicazione del nuovo album (“West End girl”, il quinto, a quasi vent’anni dall’esordio), con questa “Pussy palace”. Pop gelido con cui Lily non scherza mica tanto. Affabula e ammalia perdendosi in un affollatissimo limbo stilistico in cui convivono lolite hyper-pop, voci eteree, mantidi religiose mascherate da sirene incantatrici. In questo calderone che fa molto “flusso da Tik Tok” ora c’è anche questo nuovo pezzo di Allen, brano quasi nobile nel suo incedere sinuoso e flemmatico. Arriva, colpisce e se ne va. Sotto un altro.

5 SECONDS OF SUMMER, Telephone busy

Pop da club dal sapore marcatamente 90’s per anticipare il nuovo “Eveyone’s a star”. Prendeteli sul serio, gli australiani 5 Seconds Of Summer, e rimarrete delusi. Fatevi una risata e non rimarrete certamente seppelliti. Perché “Telephone busy” è divertente ed evanescente in egual misura. Nel finale sbraca (“I’ll never change!”), a suo modo esplode per poi ricomporsi subito dopo. In fondo questo singolo è solo uno strano raid sonoro che sa di teaser. E la band sa giocare con le chiavi interpretative. Ironici? Senza vergogna? Ballabili buffoni? Il giudizio definitivo dopo il nuovo album.

MUMFORD AND SONS/HOZIER, Rubber band man

Prodotta da Aaron Dessner di The National questa “Rubber band man” è l’obbligatorio ballatone della settimana che urla “peccato che ci siano già i Coldplay, ma noi qui ci proviamo verniciando il tutto con una bella patina di Americana”. Anche se non ho premura di conoscerlo, per questa roba un pubblico c’è e va anche a votare. Il pezzo, nel suo ruffiano genere, ci sta. Funziona. Più trascinante di quella lagna perturbante che abbiamo recensito la scorsa settimana (Sam Fender con Elton John), “Rubber band man” vede i Mumford fondere bene le loro esigue forze con il redivivo Hozier – ve lo ricordate quello dell’inno LGBTQ+ “Take me to church” di circa dieci anni fa? Passiamo oltre. Torniamo in Italia.