Tienimi presente di Alberto Palmiero è un film a cui non si può non voler bene. Il regista a MOW: “Volevo raccontare una frustrazione che molti giovani sentono”

Un film, Tienimi presente, in cui un ragazzo come tutti noi, senza ricalcare la narrazione stereotipata e super inflazionata di un grande nome smarrito, vuole solo capire cosa fare e se ne vale la pena di portare avanti 'il sogno'. È un'opera personale ma pure collettiva e in fondo un altro film su un processo artistico (vi avevamo parlato qui de Il tempo delle noci). In questo senso potremmo dire che il film di Palmiero è intimo ma pure “politico”. Politico nel senso che si interessa degli altri, dei giovani che vogliono che le proprie ambizioni diventino lavori concreti, della fatica di scontrarsi con delle dinamiche che sembrano riportarci di continuo al punto di partenza. Tienimi presente, come a dire 'io ci sono', 'guardami, sono qui'.

“Questa è solo una storia che vuole raccontare una condizione di tanti, una frustrazione che in molti sentono e chiaramente poi la riporto a una storia più piccola e a un conflitto forse esistenziale”. Sempre Palmiero a MOW: “Questo film è la conseguenza di tante dinamiche, che non solo giovani ragazzi che vogliono fare i registi subiscono, la questione è più generale, appartiene alla generazione che ha vissuto questo cambiamento tecnologico, questo senso di spaesamento, di com'è il mondo e di come ci dobbiamo muovere”.

“Tienimi presente racconta il percorso di un persona che cerca di trovare il senso delle cose (…). Io voglio che rimanga il fatto che lui (il protagonista di questa storia, ndr) riparta col suo sogno, ci creda di nuovo, perché poi i sogni possono anche non avverarsi, ma l’importante è vivere con la speranza per il futuro”.