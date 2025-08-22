Ma avete visto Fabrizio Gifuni in Portobello su Enzo Tortora? Ecco perché la serie Hbo Original è già la conferma che Marco Bellocchio è l'unico che sa raccontare l'Italia che tanti dimenticano. E la nuova foto...

Marco Bellocchio. Il cinema, le serie. Il regista de Il traditore e Fai bei sogni torna con una storia assurda, su un caso che ha immobilizzato il Paese. Quella notizia che cambiò tutto. Il conduttore televisivo Enzo Tortora arrestato. Era il 17 giugno del 1983. Da quell’anno, niente è stato più come prima. Gli errori giudiziari, le fatiche delle persone, la lotta di un uomo per resistere di fronte alle parole complici su di lui. “La parabola tragica della caduta di un uomo innocente”, scrivono nel comunicato. E forse la cosa peggiore del mondo è davvero non essere creduti. E non c’è nessuno come Marco Bellocchio che abbia saputo raccontare i pensieri dolorosissimi. Quelli di un fratello perduto, di un ideale lasciato per le strade negli anni in cui si protestava davvero. Un autore che nel suo cinema ha fotografato l'Italia e i suoi controsensi. La stampa, i mostri in prima pagina. Il caso Moro, il rapimento di Edgardo Mortara, ora Enzo Tortora.