Viviamo nel Paese in cui Corrado Augias può dire a Riccardo Muti che non si impegna abbastanza per la musica classica in Italia

Elencare gli impegni reali, concreti, di Riccardo Muti sarebbe come dar credito a Augias. Basti ricordare che quanto fatto per la musica classica nel corso della sua lunga carriera gli è stato riconosciuto da Francia, Russia, Spagna, Austria, Regno Unito, Germania, Vaticano, Ucraina, Giappone e ovviamente Italia. È Cavaliere Commendatore (onorario) dell’Eccellentissimo Ordine dell'Impero britannico, Cavaliere di gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, Cavaliere di gran croce dell’Ordine di San Gregorio Magno, Cavaliere di II classe dell’Ordine del Sol Levante eccetera eccetera. Ha vinto, tra gli altri, il Premio Wolf per e arti della Fondazione Wolf di Israele come “uno dei più eccezionali direttori d’orchestra del nostro tempo”. Però Corrado Augias può permettersi di rimproverarlo perché il suo impegno nella diffusione della musica non è sufficiente.