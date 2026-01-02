Altro che spillette contro Beatrice Venezi! Il Concerto di Capodanno dell’orchestra del Teatro La Fenice è un pigiama party in diretta su Rai 1

Questa differenza strutturale determina il risultato musicale e il livello di autorevolezza. E l’autorevolezza pesa, soprattutto nei momenti di crisi. Anche a Vienna ce ne sono stati: fino al 1997 dovevi essere uomo per entrare, solo per dirne una. Eppure quella indipendenza ha continuato a produrre un peso specifico nel tempo.

Alla Fenice l’attrito è diventato subito caso nazionale. Sulla nomina di Beatrice Venezi: proteste ovunque, fronte compatto, esposizione massima. (Poi sull’inchiesta delle masterclass illegali nei Conservatori portata avanti da MOW, gli stessi muti. Strano.)

Il risultato della protesta contro la nuova direttrice musicale? Zero. Perché si è contestata una scelta perfettamente legittima sul piano formaleE perché la mobilitazione è stata gestita dai sindacati: ma sindacati e orchestra non sono la stessa cosa! La rappresentanza ha una funzione, non è l’orchestra. E l’orchestra non è l'istituzione, è strumento dell'istituzione., senza avere una struttura autonoma da cui parlare.

Ecco perché le spillette placcate con la chiave di violino e il cuoricino, indossate da orchestra, coro, direttore d’orchestra e parte del pubblico come protesta simbolica dopo mesi di veleni, fanno l’effetto di arrivare vestiti in grande spolvero a una festa e scoprire che era un pigiama party. E ti avevano pure avvertito.

Protestare senza fondamenta è controproducente. È la differenza tra fare opposizione e fare chiasso. E se questa distinzione vi fa scattare l’indignazione, fatevi un giro e cercate Mortality di Ricky Gervais, primo su Netflix da tre giorni: analizzare un fenomeno non è prendere posizione e il sarcasmo serve proprio a rompere il riflesso che trasforma ogni lettura in tifo.

Nel dibattito culturale italiano se distingui, sei contro qualcuno. Se analizzi un sistema, stai attaccando le persone. Se osi dire che non tutte le proteste hanno lo stesso peso, sei un nemico. È il modo più rapido per provare a delegittimare qualsiasi discorso che non coincida con il proprio.

Dalle spillette placcate all'oro della Sala del Musikverein passa l'autorevolezza di una posizione. E l'autorevolezza non ha bisogno di spillette.