Il concerto di Capodanno a Vienna, la sovversione del maestro e ciò che è importante. Buon anno tosaerba

Uno dei momenti migliori dell'anno succede subito. Il concerto di capodanno a Vienna. Lo guardavo da piccolo accanto a mio nonno, appassionato di musica classica, colonnello del Genio militare, uomo di destra, pure sul divano sedeva con la schiena dritta. Per lui era un appuntamento imprescindibile, la stessa cosa lo è diventata per me. L'ho visto con mia figlia Anita, quattro anni, due ore di concerto, mentre ogni tanto ballavamo come se lei fosse la Abbagnato e io Roberto Bolle, lei con l'abito di Elsa, io in tuta. La bellezza spesso ti coglie impreparato. Perché di musica classica non ne so niente, ti lasci solo trasportare, ti lasci solo accogliere, appunto. Lo avrei sempre voluto regalare a mio nonno, il concerto di Capodanno, farlo vestire elegante e accompagnarlo lì, ma non ho mai avuto abbastanza soldi e poi comprare i biglietti è un gran casino.

Guardando questo concerto ho pensato che prima o poi lo farò e lo farò magari proprio con Anita, oppure magari me lo regalerà lei insieme agli altri ragazzi per i miei 70 anni. O chissà. Non importa. Ho imparato in questo 2025 appena finito che non bisogna pretendere niente. Ma anzi dare e continuare a dare e che l'amore è gratuito. Ah, la gratuità, in un mondo che si fa pagare tutto troppo questo è ciò che bramo. Un vero atto sovversivo. In un modo dove tutti vogliono tutto non voglio avere niente.