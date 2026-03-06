Le femministe indignate per la vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo: “Se non sarà per sempre sì, sei autorizzato ad ucciderla?”. No, non è uno scherzo. Il meme che diventa realtà

No, non è uno scherzo. Questo post esiste veramente.

Sal Da Vinci sarebbe, secondo questa parte di femministe, un portatore sano di patriarcato e la sua vittoria rappresenterebbe la fine definitiva delle speranze per ogni donna italiana. Ma analizziamo in maniera approfondita questo trattato di filosofia contemporanea.

Le femministe partono con un’offensiva rivolta al patriarca Sal Da Vinci, definendolo “boomerone di 56 anni che è pure nonno”. Due offese al prezzo di una per i boomer e i nonni che arrivano proprio da chi dice di volere un mondo migliore, ma evidentemente solo ed esclusivamente per le donne. È curioso che un movimento che favorisce l’uso dell’asterisco al posto della vocale finale - allo scopo di eliminare le differenze tra i generi - inveisca poi su altre “categorie”. Il mondo di queste ecofemministe sembra diviso tra donne e cattivi. E la bandiera della pace indicata nel loro profilo Instagram appare quantomeno contraddittoria con la sete di vendetta del movimento.

Questo femminista è un vero e proprio delirio e se ne ha la conferma quando una canzone nazionalpopolare che parla di matrimonio diventa un modo diretto di inneggiare al femminicidio. L’accusa interpreta fantasiosamente una banale promessa di matrimonio come una premessa di omicidio che si potrebbe verificare nel momento in cui la sposa manifestasse pentimento. Una trama horror degna di Dario Argento. Una fantasia quasi spielberghiana. Una canzone di Sal Da Vinci rappresenta una minaccia spaventosa.

Ma la vera chicca arriva quando lo stesso movimento ha definito il programma troppo esposto a destra e denunciato la mancanza di interventi da parte di intellettuali di sinistra durante lo stesso festival, come: Rula Jebreal, Paola Egonu o Chiara Ferragni.

E, qualora non bastasse l’associazione tra intellettuale di sinistra e Chiara Ferragni, ci pensa l’ulteriore associazione tra le tre figure a lasciarci agghiacciati.

Se fosse un troll sarebbe geniale. Peccato che questa protesta è reale. La fortuna è che non pare aver avuto un’accoglienza particolarmente calorosa. I commenti sotto al post sono quasi tutti di dissenso e molti di questi esilaranti. Qualcuno ipotizza che si tratti di una pagina di meme e qualcun altro evidenzia la poca attendibilità sui dati dei femminicidi; ma il movimento incalza motivando il dato: “Lo dicono in TV e su tutti i social”. E i dati ISTAT muti.

Rifondazione EcoFemminista si autodefinisce un movimento progressista, insettivoro e terrorizzato dal caldo anomalo, ma soprattutto nostalgico del 2020. Tutto bellissimo!