E ora l’Eurovision! Sal Da Vinci vince Sanremo perché restituisce all’Italia un po’ di allegria e unione

Il successo di Sal Da Vinci è evidente e copre persino i colleghi più navigati e i gossip sanremesi forzati, che quest’anno scarseggiano. È riuscito a mettere d’accordo tutti. E chi si aspettava che a consacrarlo sarebbe stato il televoto si sbagliava. Al televoto avrebbe vinto Sayf, in un déjà-vu che ricorda quanto accaduto a Geolier nel 2024 e a Ultimo nel 2019. Il televoto a Sanremo continua a non essere decisivo: a premiare Sal è la somma dei voti delle giurie, mentre il voto popolare resta complementare. Una dinamica che continua a dividere e a far discutere. Quello che questa vittoria lascia è però qualcosa di più profondo: il definitivo sdoganamento dell’immaginario napoletano nel pop mainstream. Sal Da Vinci è campano, ma non ha portato al Festival una canzone in napoletano, né tantomeno “Per sempre sì” può essere definita neomelodica. Eppure la sua identità, il timbro, l’attitudine, il carisma mediterraneo, è chiaramente riconoscibile. Il brano funziona perché è irresistibilmente pop e parla d’amore: il mix perfetto per l’Ariston. Ma funziona anche perché porta con sé una tradizione che per anni è stata guardata con sufficienza. Sicuramente Sal Da Vinci non vincerà il Premio Tenco. Ma oggi, oltre a portarsi a casa il leoncino sanremese, si prende il merito di aver acceso un Festival tiepido, regalandogli un momento collettivo autentico. Forse, più che di spensieratezza, è di questo che oggi l’Italia ha bisogno: di sentirsi parte di un coro. La vittoria di Sal Da Vinci restituisce la fotografia di un Paese che ha bisogno di riunirsi e cantare; da questa visione questa vittoria appare maledettamente giusta. “Per sempre sì” non è solo una canzone di matrimonio, è una canzone che unisce. Il vincitore del festival si prepara ora a portare la sua ventata di allegria anche sul palco dell’Eurovision: è di stamattina la conferma della sua partecipazione al festival europeo. Forse gli europei saranno più pronti ad accoglierlo di quanto lo sia stata, per anni, una parte d’Italia. Perché in Europa non imperversa il pregiudizio sulla Campania con la stessa intensità che ancora serpeggia nel dibattito nazionale. Siamo sicuri che gli europei sapranno apprezzare e godere del carisma mediterraneo di Da Vinci. Che la vittoria di Sal Da Vinci coincida, simbolicamente, con la morte di un certo pregiudizio culturale? Forse è troppo presto per dirlo. Ma intanto, all’Ariston, hanno cantato tutti. E questo, nel 2026, è una vittoria nella vittoria.