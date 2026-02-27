Delitto di Garlasco: più di un assassino e De Rensis astronauta? L’indiscrezione certa sulla consulenza Cattaneo è che fa una gran paura a tutti

Un’altra indiscrezione? Sulla scena del crimine erano in tanti. E oltre che di pluripresenza si parla anche di armi diverse. Insomma: l’ipotesi del killer solitario che cambia attrezzo in corsa diventa ridicola. Due o tre oggetti contundenti? Significa che in quella villetta di via Pascoli, quel maledetto 13 agosto, non c’era un solo aggressore. Il problema, però, è che anche questa non è una indiscrezione, ma un azzardo buttato là sulla base di supposizioni e suggestioni.

In queste ore si è tornati a parlare anche del telefono fisso di casa Poggi e della macchia di sangue trovata sulla base della cornetta, in un punto dove non dovrebbe esserci se tutto fosse stato "normale". Chiara ha provato a chiamare? Impossibile, dicono i medici legali: i colpi l’hanno resa incosciente subito. Tutti se. Tutti ma. Tutti condizionali. Perché la verità è che l’unica indiscrezione – sicuramente indiscreta e sicuramente giusta - è che Garlasco è diventata una guerra di nervi scientifica da combattere con le armi dello spettacolo. E tutti sanno che la consulenza Cattaneo, ora, è mediaticamente pericolosissima fino a che non se ne conosceranno davvero i contenuti.