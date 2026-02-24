Delitto di Garlasco, la chiave è il tempo più dell’orario? L’indiscrezione sulla consulenza Cattaneo. Intanto spuntano altre intercettazioni tra casa Cappa, casa Poggi e casa Stasi (nel video di Bugallalla)

In verità già da ieri sera. Ma questa mattina, durante Mattino5, l’inviato della trasmissione Mediaset ha rotto gli indugi per tutti: la consulenza descriverebbe un’azione omicidiaria durata molto di più dei 23 minuti su cui s’è fondata la condanna in Cassazione di Alberto Stasi. Non significa, sia inteso, che la dottoressa Cattaneo abbia confermato l’orario della morte stabilito dalle carte dei precedenti processi, ma semplicemente che la chiave di tutto – e, a questo punto, anche di una clamorosa svolta – potrebbe essere comunque altrove. Non nell’ora del decesso, che comunque non è mai facilmente individuabile, figuriamoci a quasi due decenni di distanza, ma nel tempo che l’assassino (o gli assassini?) ha impiegato per uccidere la povera ventiseienne.

Secondo quanto stabilito nella sentenza di condanna, Alberto Stasi ha avuto a disposizione 23 minuti di tempo per litigare, procurarsi l’arma del delitto, aggredire la ragazza, massacrarla, buttarne il corpo dalle scale, cancellare alcune tracce, lavarsi, lavare il lavandino del bagno, smontare e pulirne il sifone e fuggire in bicicletta verso casa, dove poi, dopo aver guardato qualche video e alcune immagini hard, si sarebbe messo a lavorare alla sua tesi di laurea. E’ chiaro che se davvero la consulenza Cattaneo dovesse allungare l’azione omicidiaria anche di una manciata di minuti, diventerebbe impossibile puntare ancora il dito verso Stasi senza rivedere e smontare ogni precedente ricostruzione. Al di là, insomma, dell’ora effettiva in cui il cuore di Chiara Poggi ha smesso di battere.