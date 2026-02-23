La “capacità negativa” del giudice Vitelli? I “non lo so” oltre Garlasco, le Iene e il rigor mortis intellettuale [VIDEO]

“Ma siamo ancora in grado di dubitare? – si chiede ancora Vitelli - Nel mondo superveloce ed efficiente di oggi siamo ancora in grado di dire non lo so?” Domanda da rivoluzionari veri. Perché dire “non lo so” è, adesso, l’unico vero atto di disobbedienza possibile. “I nostri figli – incalza il magistrato - che ogni giorno sui social sono chiamati a esprimere le loro opinioni alzando o abbassando il pollice sono ancora in grado di articolare una risposta che non sia solo un mi piace o non mi piace? I nostri ragazzi, che spesso all'università e nei concorsi devono solo sbarrare la casella esatta, in modo da rendere la selezione più veloce e oggettiva, sono ancora in grado di dire forse, motivandone le ragioni?”. Forse, il babbo cinico e sintetico dei “non lo so”. Una parola sola che, se andiamo a guardare, ha originato pensiero.

Il dubbio, come dice quel Vitelli - per chi riesce a andare oltre Garlasco, Stasi, Sempio e bla bla bla - è l'unico correttivo all'entropia del pensiero: senza il dubbio, la mente si cristallizza in un'identità che è, di fatto, un rigor mortis intellettuale. "Chi dubita sa - scriveva Leopardi a sua sorella paolina - E sa il più che si possa. La ragione umana si allontana dal vero senza dubitare mai". Chi dubita, quindi, fa spazio piuttosto che imporre o imporsi. Fare spazio, però, richiede più tempo e, purtroppo, richiede pure più fatica, anche se, come conclude proprio Vitelli in quel monologo che è molto di più della promo di un libro e della difesa di una vecchia sentenza di primo grado, “poco importa se alla fine l'esito non è bianco o nero, sarà meno spettacolare ma più giusto”. mIl dubbio come ossigeno di ogni decisione, quindi, non come nemico della decisione. Il dubbio come tocco umano da fantasisti della concretezza verso un tempo in cui lasceremo fare tutto, o sempre di più, all’AI, così drogati come siamo di risposte istantanee. Dire “non lo so”, addirittura per chi le sentenze deve farle per lavoro, è la scelta radicale di restare umani. Imperfetti. Fallibili. Pensanti.