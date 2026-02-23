Delitto di Garlasco: la perizia Cattaneo già vale zero (per qualcuno)? Chiara Poggi massacrata nella notte...

Aspettare che quella perizia venga depositata e prenderne atto e solo dopo averla studiata, eventualmente, valutare le contromosse dovrebbe essere la scelta del buon senso. Sia per chi c’è dentro, sia per chi il delitto di Garlasco lo racconta. Ma in questo circo niente è “secondo buon senso” e già da giorni c’è chi prova a buttare là che Chiara Poggi possa essere stata aggredita nella notte tra il 12 e il 13 agosto e che, poi, sia morta il 13 dopo ore di sofferenze atroci. Sarebbe il modo per continuare a sostenere che l’assassino è Alberto Stasi, ma si ignora (o forse si gioca a non volerlo raccontare) che in ogni caso sarebbe tutto da rifare. Tutto da riscrivere. Tutto da ricostruire tenendo conto anche di tante (troppe) altre persone che per quella notte non avevano un alibi. E tenendo conto, comunque, del fatto che Stasi è già stato processato e condannato per l’omicidio.

Siamo davanti, quindi, all’ennesimo scatto in avanti che alimenta lo show piuttosto che la ricerca di verità. E siamo davanti, purtroppo, all’ennesimo ingresso davanti a un ballo delle suggestioni che comincia a far vomitare, soprattutto quando ci si rende conto che a parteciparvi sono uomini di scienza. Di quella scienza che, a Garlasco e intorno a Garlasco, sembra essersi scientificamente piegata a ogni indirizzo, piuttosto che risultarne il puntello stabile.