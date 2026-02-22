L'apparenza inganna. Reportage metafisico dal mega party per i 40 anni dell'Hollywood a Milano

Ha un certo stile e un’aura di mistero discreto, tipico di chi non ha piacere di stare sotto i riflettori. E’ lui, mi riconosce subito. “Perdonami, qui c’è un po’ più di pace, ne vuoi una fetta?”. Certo, grazie, sto morendo di fame. E subito arriva un cameriere in livrea che mi serve. Godo, gli zuccheri mi danno un istantaneo sollievo e placano la morsa della fame che mi buca lo stomaco. Daniele è anche lui un giornalista. E’ l’ufficio stampa delle discoteche, abituato a restare nell’ombra. Ha l’aria simpatica e iniziamo a chiacchierare, anche se adesso ho una certa arsura. Mi mostra un po’ di personaggi presenti in sala, mentre mi spiega un po’ la storia del locale. “Qui non c’era assolutamente nulla prima. Oggi ci sono i grattacieli, ma quelli sono roba di neanche vent’anni fa, capisci, questo posto ha quarant’anni. Devi immaginartelo tra la ferrovia di Porta Nuova, i cantieri a cielo aperto e i quartieri popolari. Eppure qui sono venuti tutti i più grandi a suonare”. E mentre mi racconta si avvicinano due signori che hanno tutta l’aria di essere i boss della situazione. Non vorrei dire fesserie, ma uno mi pare Roberto Galli, lo storico fondatore, e l'altro, invece è il Ceo della società che possiede l'Hollywood insieme agli altri locali milanesi più in voga, Fabricio Lanfredi, vestito di nero, che mi stringe la mano con presa d'acciaio. Pochi convenevoli e la conversazione si esaurisce in mancanza di argomenti. Rimaniamo io e DS e conveniamo sia arrivato il momento di farci un drink. Ci avviciniamo al bancone, domando “un americano per favore” alla barista, che con degli occhi da gatta senza senso mi risponde “NO”, e poi ride mentre afferra una bottiglia di Campari e l’altra di non mi ricordo che cosa e, le ribalta a testa in giù con il beccuccio dentro al bicchiere, per poi rimetterle al loro posto come si infila una pistola nel fodero e chiude con uno spruzzo di seltz. DS non beve, a parte acqua minerale frizzante. Dev’essere una spia, penso. Mi guardo attorno. Quel gruppo di belle ragazze è sempre lì. Mi sento catapultato negli anni novanta, febbre del sabato sera (che forse è un po’ meno recente, ma vabbé, si respirano quelle vibes, quindi tanto vale approfittarne), anche se è giovedì. Devo “tampinare”, lo ha detto PISTO. Lo spiego a DS che capisce al volo e mi dice rapido “ci vediamo dopo”. D’altronde il mestiere del giornalista è anche quello dell’antropologo e non c’è niente di meglio di un po’ di etnocentrismo allo stato puro, ma con la leggerezza di un bon viveur spesato dal giornale.