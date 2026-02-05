Rogoredo Afghanistan: reportage dalla distopia, ovvero un non luogo. Jeffrey Epstein è vivo e abita qui

Bisogna imboccare un qualche sottopassaggio, o trovare un ponte per passare dall’altra parte. Torno alla stazione ferroviaria e scendo le scale. Pare un labirinto questo sottosuolo tutto giallo alle pareti. Tra passaggi chiusi per lavori e la bussola che tira verso il polo sbagliato del globo risbuco in superficie al binario 8. Quello più vicino a Santa Giulia che trapela attraverso le fessure del muretto. Di là c’è Sky, ci sono tutti quei bei palazzi vetrati. Che bello! Il capo indiscusso di Mow, Moreno Pisto mi appare come il genio della lampada in una nuvoletta che sa di spinello e mi ricorda quanto mi aveva detto “io ci ho vissuto a Rogoredo. Santa Giulia è la parte fighetta, ma il vero spirito del quartiere è altrove”. Altrove dove? Dov’è l’avventura? Quando comincia? Non me lo dice, e la sua nuvoletta svanisce quando una vecchietta mi tocca il braccio riportandomi alla realtà e mi domanda “mi scusi, ma c’è qualcuno di famoso che sta arrivando?”. Perché? Mi indica quel che sta accadendo al di là di quel c**o di muretto che non riesco a capire come oltrepassare. Ci sono giornalisti e fotografi tutti accalcati all’uscita del sottopassaggio. La mollo lì, corro, magari è Snoop Dogg con la torcia olimpica (no, sta a Gallarate, vicino a Malpensa che è esattamente altrove rispetto a dove mi trovo). Dopo una serie di giri strani riesco ad uscire dalla parte giusta. Imbocco il sottopassaggio affrescato da poco con un bel murale. All’uscita un po’ di persone si fanno la foto con un tipo un po’ fricchettone, la faccia simpatica. Sarà un cantante? L’ennesimo vip di questo ecosistema urbano che ci trattiene qui nella speranza di spiccare il volo? Domando un po’ ai colleghi di che si tratti. “Lui si chiama Wally, è l’artista che ha dipinto questo sottopassaggio che stiamo inaugurando proprio ora”. Quelli che si fanno la foto con Wally sono i membri (e le membra) del collettivo Ortica Noodles che grazie al municipio 4 e alla Saipem (quella dei tubi del gas, delle trivellazioni ecc. ecc.), che ha la sede poco più in là, hanno realizzato questo sottopassaggio. “Vedi che qui a Rogoredo succedono anche cose belle? Non ci sono solo sparatorie”. Certo, non lo metto in dubbio. I sottopassaggi sono esattamente quei luoghi dove incontri il criminale che ti spara oppure ti accoltella. I sottopassaggi delle stazioni ferroviarie sono la bocca d’ingresso per l’Apocalisse. E’ colpa di chi realizza i sottopassaggi se la criminalità dilaga, è tutta colpa di questi collettivi che fanno i murales. Ma è anche colpa di quelli che lavorano da Sky. Tutti questi pensieri probabilmente viaggiano nell’anticamera del cervello di un giovane maranza che se ne sta seduto ai tavolini fuori di Pizzikotto. E’ davvero molto arrabbiato. Mi avvicino e gli domando cosa c’è che non va. “Piove”.