Con le Olimpiadi Milano è diventata la “città delle spie”. Mossad, 007 di Putin, Qatar, Ice: altro che sport, la vera sfida si gioca nell'ombra. Ecco cosa c'è in palio

Se avete visto i super blindati della Qatar’s Internal Security Force sfilare per le vie di Milano, sappiate che gli uomini di questa agenzia di sicurezza nazionale d'élite che risponde direttamente all'Emiro si sentono un po' come a casa. Alla fine, come abbiamo scritto su MOW, “il Qatar a Milano gioca in casa, perché la casa se l'è comprata. Tutta”. Business, affari, interi quartieri - come quello di Porta Nuova – e tanta influenza, o soft power, accumulato da spendere nei tavoli diplomatici che contano. Se per il Qatar si è già parlato di tanta scena, anche perché gli agenti della forza di sicurezza qatariota dovranno coordinarsi con le autorità italiane, le quali mantengono comando e responsabilità del tutto, per altri Paesi la situazione si fa più nebulosa. Perché sì, va bene il protocollo ufficiale, ma c'è già chi sussurra, racconta, parla, dà per scontata la presenza di vere e proprie spie. Gli atleti russi, per esempio, sono stati ammessi come neutrali e parteciperanno senza bandiera. È lecito supporre che Mosca possa in qualche modo mantenere canali di tutela e monitoraggio. E sarà solo un caso, ma pochi giorni prima dell'attesissimo inizio delle Olimpiadi, nel cuore di Milano, in via Nerino, alla Nerino House, un bed and breakfast di lusso, un uomo di 54 è morto in circostanze misteriose. Si chiama Alexander Adarich: era un ucraino che guidava la Psjc Eurobank, un istituto dichiarato insolvente dalla Banca centrale di Kiev, e che era sotto accusa, in patria, per l'appropriazione indebita di oltre 8 milioni di euro. In base a quanto sappiamo, Adarich si sarebbe lanciato dal quarto piano del b&b. Forse si è trattato di un suicidio o forse di un omicidio. Anche perché questo signore pare non fosse venuto a Milano per turismo. O per gustarsi qualche gara delle Olimpiadi...