La clamorosa scoperta su chi era Alexander Adarich, il banchiere precipitato dal quarto piano: cosa stava facendo a Milano?

Sono da poco passate le 18:30 quando la portinaia del Nerino House viene distratta da un tonfo. Un rumore sordo, fortissimo. Alza rapidamente gli occhi. Dalla finestra del quarto piano si vede una sagoma allontanarsi. Poi li abbassa, per terra nel cortile interno del palazzo c'è un uomo, faccia all'ingiù e non si muove. Ecco il motivo del tonfo. Ma la portinaia non fa in tempo a capirci qualcosa che scende qualcuno. È straniero, va di fretta. Chiede rapidamente cosa sia successo e si dilegua. Forse spaventato, forse perchè sa qualcosa.

Sembra l'incipit di una storia alla Sherlock Holmes. Invece è successo a Milano venerdì 23 gennaio. La Nerino House è un bed and breakfast da oltre 300 euro a notte. È ricavato all'interno di un'antico palazzo nobiliare a pochi passi da piazza Duomo. Gli investigatori, subito chiamati, si sono fiondati nella stanza del quarto piano da dove è precipitato l'uomo. Hanno trovato vari documenti emessi da altrettanto vari Paesi. La foto è la stessa e le generalità simili ma non uguali. Non ci sono valigie, l'uomo non è un turista in visita alla città. Non ci sono dispositivi informatici che possano far risalire ai suoi spostamenti o ai suoi contatti. Il volto è pesantemente segnato dalla caduta da oltre quindici metri che ne rende difficile il riconoscimento. Per identificarlo ci sono voluti sei giorni. Solo oggi infatti gli inquirenti sono riusciti a risalire alla sua identità.

Si chiama Alexander Adarich, ha 54 anni, due lauree, due cittadinanze e un passato fumoso nel mondo della finanza. È ucraino Adarich ed è un economista. Dall'inizio degli anni duemila è quello che potremmo definire uno squalo dell'alta finanza, al timone della Psjc Eurobank. Crea la banca commerciale e la fa crescere in tempi record con acquisizioni impetuose e scalate. Poi l'istituto viene dichiarato insolvente della Banca centrale di Kiev e l'Ufficio investigativo dello Stato lo mette sotto accusa per l'appropriazione indebita di 420 milioni di grivne ucraine - l'equivalente di 8,2 milioni di euro. Oggi aveva un ruolo di primo piano nella società immobiliare Alfaro Real Estate, spagnola ma con sede in Lussemburgo. Era inoltre legato alla Fondazione Casa Ucraina con base a Barcellona.