Strage di Crans-Montana: il funerale di Achille Barosi a Milano. Una cronaca ovvero una preghiera

“Voglio dirti due parole e mi risponderai come sempre liquidandomi velocemente”

Le parole pronunciate dai genitori di Achille al suo funerale sono difficili da maneggiare, e chi le deve maneggiare si ferisce continuamente, sanguina, soffre, perché le parole dei genitori che hanno perso un figlio sono come i cocci taglienti di un vaso che si è infranto in mille pezzi.

“Sono altrettanto convinto che anche oggi, con i nostri occhi e i nostri sguardi, ci saremmo capiti al volo. Oggi il destino crudele mi ha strappato la cosa più preziosa che avevo con una violenza estrema. Mi sono completamente smarrito e svuotato, tutto mi appare diverso”

Ma qualcuno lo dovrà pur fare. E’ forse una forma di preghiera, raccontare un dolore, una preghiera per chi lo ha sofferto quel dolore. Una preghiera dolorosa, di riflesso sì, perché altro non si può che pregare. Lo si capisce dai volti straziati, ma pieni di amore, di chi sta attorno alla bara. Di chi, di nuovo all’aria nuda e gelida dinanzi la Basilica, è raccolto attorno al carro funebre che porterà Achille al cimitero. Tutti ascoltano con le lacrime agli occhi, telecamere incluse, insieme ai poliziotti, ai vigili del fuoco, ai politici, ai cronisti alla famiglia, ai cari del povero ragazzo, la sua canzone preferita: “Perdutamente” di Achille Lauro. La canzone che Erica e Nicola cantavano a squarciagola insieme a lui.

“Al tempo stesso mi sento di dirti che insieme abbiamo scritto un bellissimo libro di cui ricordo e ricorderò ogni singola pagina, riga e parola”

Stanno forse pregando per Achille e i suoi cari, quelle dita che ora piene di calore, piene di amore, raccolte tutte insieme in un piccolo bar all’angolo di piazza Sant’Ambrogio, insieme ad altre dita di altre mani di altri cronisti, sanguinano ad ogni battuta.