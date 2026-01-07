Delitto di Garlasco, l’avvocato Gallo: “A breve due nuovi indagati”. Il legale di Lovati gioca a fare il Lovati?

Quello che è certo, al momento, è che una qualche svolta – che non significa necessariamente nuovi indagati – potrebbe esserci stata, se davvero potrà andare in onda nelle prossime settimane (verosimilmente non l’11 gennaio) il servizio de Le iene preparato da Alessandro De Giuseppe e mai andato in onda su richiesta della stessa Procura della Repubblica di Pavia. Altrimenti non si spiegherebbe la richiesta di sospenderlo e poi, ora, il via libera alla pubblicazione. In quel servizio, come è noto, c’è una nuova testimone che avrebbe visto una persona (una donna) in un luogo diverso a quello in cui aveva dichiarato di essere la mattina dell’omicidio di Chiara Poggi. E poi c’è un terzo testimone, dopo Marco Muschitta e il “maestro di musica” ormai deceduto, che avrebbe visto le stesse cose riferite (e in un caso ritrattate) dagli altri due.

I fatti ora sono questi e tutto il resto rischia d’essere, purtroppo e dimenticando troppo spesso che c’è di mezzo una ragazza morta ammazzata, mera dinamica dello show intorno a Garlasco, che ha bisogno di alimentarsi ogni giorno con nuove suggestioni anche quando di vere notizie nuove non ce ne sono. E’ chiaro, infatti, che proprio perché Gallo non ha un ruolo diretto nell’indagine per omicidio, la sua può essere considerata solo una supposizione. Sicuramente dettata dall’esperienza e magari pure da un certo fiuto. Ma comunque una supposizione. Oppure Gallo ha ormai imparato l’arte del suo assistito Lovati? Un “dire senza dire” che è rimasto tale anche quando si è provato a insistere, chiedendo qualche dettaglio in più, visto che Gallo ha tagliato corto proprio parlando di Lovati. “Vi saluta tutti – ha detto – E’ in una clinica in Albania per un intervento ai denti, ci siamo sentiti solo telefonicamente”. Un modo per svicolare da una pesante suggestione lanciata, oppure per lasciar intendere che Lovati c’è anche quando non si vede?