Delitto di Garlasco: Londra, cuccioli e tesi dal PC di Alberto Stasi. La scoperta degli ex periti non racconta solo i cinque minuti del mistero di Chiara Poggi

La sentenza di condanna pronunciata dalla Cassazione nei confronti di Alberto Stasi non lo dice chiaramente, ma quello che s’è sempre voluto intendere, o lasciato intendere, è che proprio in quei cinque minuti e poco più Chiara avesse visto cosa c’era dentro l’ormai famosa cartella “militare”. Quella che conteneva, per intenderci, i circa 7000 file, tra foto e video, di pornografia adulta (non pedopornografia come s’era detto e come s’è sostenuto anche in un procedimento parallelo). Per molti e per anni, quello è stato il movente: Chiara in quei cinque minuti avrebbe conosciuto le “perversioni” (o parafilie, come qualcuno le ha definite) di Alberto che per questo motivo, al suo ritorno, avrebbe litigato con lei fino a ucciderla la mattina successiva. Niente di dimostrabile, sia inteso. Ma qualcosa che, più o meno velatamente, s’è sempre sostenuto. E che è stato in qualche modo fondante.

Solo che adesso, a distanza di 18 anni, si scopre che non era vero niente. E che, anzi, in quei cinque minuti e poco più, Chiara s’era messa a rileggere la testi che Alberto stava scrivendo. Forse per aiutarlo alla ricerca di un qualche refuso. Forse, semplicemente, per l’orgoglio di una fidanzata che in quella tesi del ragazzo che amava e che stava per laurearsi alla Bocconi, ritrovava le emozioni di quanto, poco prima, a laurearsi era stata lei. E magari ci vedeva pure un po’ di futuro che si poteva cominciare a costruire davvero ora che i percorsi di studio di entrambi erano conclusi. Insomma: Chiara Poggi, quella sera, non ha aperto la cartella “militare”.