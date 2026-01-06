Un ragazzo di 34 anni è stato ammazzato alla stazione di Bologna. Accoltellato alle spalle. Ma il problema è nella testa dei “razzisti” vero?

34 anni. Erano circa le 18:30. In Stazione centrale a Bologna. Alessandro aveva il giorno libero, era andato a prendere l’auto nel parcheggio privato per i dipendenti nella zona Ovest, la stessa dove per esempio vengono parcheggiati i furgoni di una nota azienda di noleggio usata da tantissime persone, la stessa che ho preso il 29 dicembre per il trasloco a Milano.

L’uomo è stato identificato pare. Si tratta di un 36enne croato con precedenti in altre stazioni ferroviarie, che da qualche tempo “campava” davanti alla stazione di Bologna e in piazza XX settembre, lì vicino.

Ora iniziate a unire i puntini o no?

Ora avete ancora il coraggio di dire che è un’ansia personale, propaganda politica, razzismo, fascismo eccettera eccetera?

O ce la fate a capire che forse un problema esiste, che potete cercare le cause dove volete, nella povertà, in una cultura diversa, nelle sostanze stupefacenti, ma che il punto fondamentale è un altro: qualunque sia la ragione dietro questi comportamenti, le conseguenze non possono ricadere sulle persone normali. Su chi torna da casa sotto Natale e deve aspettare un bus, su chi passa ogni giorno, perché pendolare, nelle gallerie della stazione. E su un ragazzo di 34 anni ammazzato alle spalle mentre andava a prendere l’auto nel suo giorno libero.