Dal toast alla banana al membro di montone: siamo Fuori di Cabello per Victoria Cabello! Il primo podcast della regina delle interviste cucina Alessandro Borghese

La location è straordinaria (e orgogliosamente arredata dalla stessa conduttrice): tappeti a pelo lungo posati su tutte e quattro le pareti del cubicolo in cui avviene la chiacchiera. Chiacchiera che avviene mentre i due sono seduti su sedie di plastica bianca, quelle delle spiagge, dei baracci, quelle brutte insomma. 'Fuori di Cabello' è un podcast che non se la mena, non si prende sul serio, che non vuole insegnarvi niente, né scavare a fondo scovando chissà quali turpi segreti dell'ospite. Ma chissenefrega quando lo si può semplicemente perculare? E infatti in questo coloratissimo podcast, almeno finora ma se abbiamo capito il taglio così sarà sempre, non c'è spazio per i drammi e le sciagure personali dell'invitato vip: esatto, è ancora possibile intervistare un personaggio famoso senza che costui (o costei) si rompa in singhiozzi al ricordo di quando, alle elementari, gli sono state tolte le adenoidi. Pazzesco. Qui gli unici content che potrebbero diventare virali sono scene di gente che ride. E quindi ci siamo, sì, ecco la rivoluzione nei nostri sciagurati tempi in cui chiunque, che sia comunque almeno milionario, va nei podcast per lacrimare (col Vicks?).

Il format si basa molto su domande a risposta multipla e l'escamotage potrebbe sembrare una gabbia. Anzi, lo sarebbe se le opzioni non fossero tanto fuori di melone da evitare il rischio di risposte banali, già sentite, masticate, metabolizzate e vomitate. Non c'è retorica qui, nessuno ha voglia di fare splendida figura, c'è soltanto quella di intrattenere. Spazio così e un ricchissimo menù a base di sfottò su pregi e difetti dell'intervistato (e della stessa conduttrice). Il menù con Borghese è già ricchissimo: dal toast alla banana al membro (completo) di montone, non manca nulla. Ma niente spoiler, non vi faremmo mai il torto di saziarvi anzitempo.

'Fuori di Cabello' è forse il primo podcast con una identità ben precisa e riconoscibile fin da subito. E l'identità in questione non può che essere quella della padrona di casa, Victoria Cabello. Autoironica, sarcastica, basta un suo sguardo per capire cosa pensi della risposta ottenuta, solo che poi all'ospite dà del cazzaro per davvero. In modo tanto elegante e sornione che nessuno potrà mai offendersi. Se seguite podcast di interviste, sapete benissimo quanto i sedicenti 'conduttori' sembrino almeno almeno assopiti durante i lunghi monologhi sempre più ombelicali dell'ospite di turno. Non ci sono domande, nemmeno curiosità improvvise, pare la Santa Messa di Pasqua in cui si celebra un Gesù risorto alla volta. E cotanta passività dell'host viene fatta passare per grande educazione, quasi innato garbo: più non fa niente, più vuol dire che è bravo. Quando in realtà è il peccato originale di questi format: l'assenza totale di personalità di chi li fa - e crede pure d'esser fenomeno. Delle due, in genere, l'una: o paiono morti, oppure sono tanto innamorati della propria voce da non ascoltare nulla, per la smania di procedere alla domanda successiva e, quindi, riascoltarsi beati. Victoria Cabello è la kryptonite di tale invalso borioso malcostume, esattamente l'opposto. Non finge di essere simpatica e spontanea, lo è, ci è nata. E nessuno può impararlo questo, nemmeno studiando tre vite e un quarto.

Quintessenza dell'intrattenimento spensierato, Victoria Cabello è (sempre stata) ciò di cui il pubblico ha davvero bisogno per risorgere dalla noia, dal tedio di una tv sempre più bon ton di facciata e vampiresca nel concreto. Oramai che questa regina debba tornare alla guida di uno show nel piccolo schermo prima di ieri sembra essere diventato un modo di dire, un consumato adagio che alla fine non porta mai a niente, tipo 'li vuoi quei kiwi?' ripetuto a nastro. Ma è anche l'unica, assoluta e purissima verità. Buona la prima, cabeautiful! Anche se cucini di merda.