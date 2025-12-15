Infertainment: parasocialità, podcast e fine del giornalismo. Acceleriamo serenamente verso l'inferno dei media

D’altronde non esiste un’alternativa. Anche il giornalismo cosiddetto “tradizionale” è una questione di affetto: di certo non si compra o si scarica da Telegram un quotidiano per trovare una notizia verificata, ma per leggere un’opinione la più simile alla nostra (sempre una questione di “affetto”, in fin dei conti: ogni uomo è affezionato alle proprie idee, e anche questo fa molto ridere, perché c’è ancora gente che si fida di se stessa).

Il giornalismo è finito. Personalmente sono convinto che non sia mai esistito (non si può commisurare la conoscenza del mondo agli accadimenti di un giorno; il “quotidiano” serve per cibarsi, defecare, fare la legna e poi confrontarsi con il sistema solare, non per sapere chi ha ammazzato chi o chi ha vinto le elezioni e dovrà occuparsi del buon funzionamento delle fogne – questo dovrebbe fare la politica, invece credono chissà che cosa, questi scalmanati). Ma comunque, dando per reale l’assunto che il giornalismo sia in qualche epoca esistito (è una finzione, ma devo usare le parole dell’esistenza finta che vivete), esso non esiste più.

Esistono relazioni, tifoserie, identificazioni, hype, celebrità, sponsorizzazioni, merci (il divo è una merce, cosa pensavate?), engagement, view, SEO. Insomma, esiste il “mondo” come lo abbiamo sempre conosciuto: tondo, brutto e coglione. L’infertainment è il giornalismo che si merita. Io consiglierei di dargliene sempre di più. Perché prolungare questa agonia? Acceleriamo.