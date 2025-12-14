Trump sfancu*a il G7. Gli Usa ridisegnano il mondo con il “C-5”: vi spieghiamo qual è il piano segreto degli Stati Uniti e che ruolo avremo. Spoiler: un caz*o

Siete rimasti senza parole dopo aver visto il leak della nuova Strategia di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti? Tenetevi forte perché forse non l'avete letta bene. Donald Trump ritiene che G7 e G20 siano ormai superati e sta studiando un altro assetto globale. A Washington prende quota l'ipotesi di creare il “C-5”, o “Core Five”, un super club formato da cinque Paesi ben precisi: Usa, India, Giappone, Cina e Russia. L'obiettivo? Unire le principali potenze con una popolazione superiore a 100 milioni e avvicinare rivali tradizionali per risolvere gli scaz*i del mondo. Già, siete arrivati al punto cruciale: a Trump dell'Europa non frega un caz*o...

Prima il leak di una versione “ufficiosa” della nuova Strategia di Sicurezza Nazionale statunitense, con l'amministrazione Trump che vorrebbe rafforzare le relazioni bilaterali con alcuni Paesi europei - tra cui Italia, Austria, Ungheria e Polonia – per allontanarli dall'Ue o indebolire l'integrazione del continente. Poi – non sono servite a molto le smentite della Casa Bianca – i riflettori hanno puntato un particolare del documento: una sigla sospetta che indica il futuro assetto globale sognato dagli Usa. Signori, ecco a voi il C-5, o anche Core Five, il super club sognato da Trump e formato dai cinque principali Paesi del pianeta con più di 100 milioni di abitanti. Non sono tutti alleati o partner, anzi il contrario, e l'idea di unirli in un unico forum servirebbe per smussare le loro rivalità, o anche suddividere il mondo in aree circoscritte gestite da potenze regionali, o ancora consentire agli Stati Uniti di gestire gli affari vis a vis con i leader che contano. Tanti saluti dunque al G7, alle illusioni di Francia e Germania di poter contare qualcosa, alle interlocuzioni Washington-Bruxelles. Ok, ma che caz*o è il C-5? Come dovrebbe funzionare? E chi c'è dentro?

Il progetto, raccontato da indiscrezioni e retroscena, ruota attorno a un’idea tanto semplice quanto brutale: contano solo i grandi numeri e l'hard power. Dentro il C-5 finirebbero infatti Stati Uniti, Cina, India, Russia e Giappone, selezionati non per affinità politiche ma per peso demografico, militare ed economico. L’Europa, come soggetto unitario, viene di fatto espulsa dal tavolo: troppo lenta, troppo divisa, troppo regolata. Che significa questo? Semplice: che Washington non punta più a mediare tra alleati, ma a trattare direttamente con pochi leader chiave, accettando il conflitto permanente come metodo di gestione dell’ordine globale. Altro che multilateralismo: il C-5 servirebbe a congelare le rivalità, spartire le aree d’influenza e ridurre le crisi a dossier bilaterali. Una logica da concerto delle potenze, aggiornata all’era dei social, dei dazi e delle guerre ibride.

