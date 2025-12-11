“Usa e Russia si accordano alle spalle dell'Europa”. Il generale Camporini spiega cosa c'è dietro la Strategia di Trump: “L'Italia? Farebbe bene a...”

Secondo le bozze circolate, gli Usa vorrebbero rafforzare legami con Italia, Austria, Ungheria e Polonia per indebolire l’Unione Europea. Perché proprio questi Paesi?

“I Paesi citati sono l'anello debole dell'insieme di membri dell'Ue. E vengono considerati da Washington come ideali per impedire all'Europa di raggiungere quella coesione che invece ritengo necessaria. Da questo punto di vista, essere in questa lista non è un bel segnale. Magari a qualcuno fa piacere ma, ripeto, non è affatto un bel segnale”.

L'Italia, appunto, potrebbe fungere da ponte visti i rapporti buoni tra il governo Meloni e l'amministrazione Trump, oppure non ha alcuna voce in capitolo?

“Per fare un ponte, attraverso un varco, un fiume o un oceano, bisogna fare un pilastro da una parte e un pilastro dall'altra. Noi, come Italia, possiamo pure costruirne uno. Ma dall'altra parte non c'è alcuna volontà di fare un altro pilastro. Quella che qualcuno nutre è quindi un'illusione velleitaria”.

Secondo lei c'è qualcuno che in Europa, a livello di leadership, in grado di guidare il gruppo di volenterosi?

“Al momento la situazione politica nei vari Paesi europei non è rosea. Macron ha una posizione debole e fra poco ci sono le elezioni. L'Uk ha le sue difficoltà: Starmer ha problemi interni e di inaffidabilità di alcuni membri del suo gabinetto. Mertz ha Afd che, stando ad alcuni sondaggi, avrebbe una maggioranza relativa. I problemi ci sono, personalità emergenti nulle. Possiamo fare il nome di Mario Draghi che ha tutte le caratteristiche di capacità intellettuale e visione che servirebbero. Oggi non ha però alcun ruolo in nessuna istituzione. Certo, serve una leadership che in qualche modo trascini i Paesi europei che lo vogliono e lo desiderano verso una qualche forma di Federazione. Si possono fare tutte le architetture che si vogliono, tutte le fantasie sono possibili, ma per forza serve una coesione. Non possiamo permetterci di essere un gruppo di Paesi dove ciascuno guarda al proprio “particulare” come diceva Guiccardini”.