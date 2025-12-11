Ma chi sono i Dogliani? La famiglia piemontese che finanzia la Lega e costruisce il Ponte sullo Stretto acquisterà il quotidiano La Stampa

Il patriarca, Matterino Dogliani, 85 anni, geometra di paese diventato grande imprenditore, ha costruito un impero nel campo dell’edilizia e delle infrastrutture con una logica che ricorda le grandi famiglie venete o lombarde, radicamento territoriale, capacità di mobilitare capitali e relazioni, pragmatismo gestionale e soprattutto, basso profilo. Infatti, se cercate un po’ su internet si legge poco o niente di loro. Quel che si dice in provincia è che siano i principali antagonisti di un’altra grande famiglia nel settore edile e infrastrutturale, quella dei Gavio. Al fianco di papà Matterino, ad ogni modo, c’è Claudio, il figlio, l’amministratore delegato del gruppo, giovane, ambizioso, si muove con un jet privato. Il cuore del loro impero è Fininc, la holding di famiglia divisa in quattro macrosettori, dalle infrastrutture alle concessioni, dall’ingegneria alla finanza e alla produzione di vini. Sotto l’ombrello delle infrastrutture ci sono controllate come Sis, che a sua volta guida un consorzio di società concessionarie (Spv, Itp, Pst, Sfn, Vlm, Bhr) operanti su grandi opere stradali e autostradali. In ingegneria, Fininc detiene oltre il 95% di partecipazioni strategiche, mentre in finanza controlla quote in Finsa e Circuitus. E non manca il lusso, tra vigneti, cantine e alberghi come Boscareto e le tenute Batasiolo. Inoltre i Dogliani non sono solo costruttori. Sono attori di peso nella realizzazione di grandi opere, la superstrada Pedemontana Veneta, la Salerno-Reggio Calabria, le autostrade A21 e A5, ospedali in Piemonte tra cui la vituperata Città della Salute a Torino e grandi commesse nel settore siderurgico e industriale. Inoltre, scelti da Webuild e Matteo Salvini, partecipano al consorzio incaricato della costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. In passato hanno lavorato con Anas, strappato concessioni agli odiatissimi Gavio e valutato persino l’acquisizione di Autostrade per l’Italia. Ma chi sono davvero i Dogliani?