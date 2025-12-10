Sapete chi compra davvero Repubblica? Bin Salman. Da Stellantis a Leonardo, vi spieghiamo cosa c'è dietro e che c'entra l'Arabia Saudita

Premessa doverosa: non c'è nulla di ufficiale, soltanto indiscrezioni e ufficiosità in attesa di ulteriori segnali di fumo, indizi, dichiarazioni. Da giorni sappiamo che Gedi, uno dei gruppi editoriali più importanti d'Italia, lo stesso che comprende il quotidiano La Repubblica e il trittico di emittenti radiofoniche Radio Capital, Radio Deejay e m2o, è finito nel mirino di tale Theodore Kyriakou. Perché mai un ricchissimo imprenditore greco, proprietario di Antenna Group, altro marchio editoriale con interessi che spaziano in vari media e con filiali negli Usa e nel Regno Unito, sarebbe interessato a mettere le mani su un prestigioso giornale italiano? Ma i giornali di carta non erano in crisi e aziende ormai da buttare? Fermi tutti. La situazione è un po' diversa perché Mr. Kyriakou sarebbe (il condizionale è d'obbligo) il cavallo di Troia – tanto per restare in clima ellenico – di un personaggio ben più influente: Mohammad bin Salman. Cosa vuol dire? Semplice: che tra i soci dell'armatore greco troverebbe spazio Mbs, il principe ereditario dell'Arabia Saudita. Secondo alcuni il vero deus ex machina della delicata operazione...