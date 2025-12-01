Solidarietà? "Ma se Elkann vende La Stampa ai costruttori leghisti del Ponte sullo Stretto e Repubblica a Bin Salman". Parla l'insider Bruno Babando

Ovvero, la Stampa, anche se il patron di Exor mostra solidarietà alla redazione in seguito all’incursione di Askatasuna, il quotidiano sarà venduto a dei nuovi acquirenti

Sì, per certi versi come dargli torto. Io credo che l’errore più grosso sia quello di addossare a John Elkann l’accusa di non essere sufficientemente umano. Quest’uomo per radici e formazione culturale è alieno rispetto al vecchio mondo agnellesco e del secolo ferrigno della città. Non sarà mai successore, né tantomeno difensore di una tradizione che non è nel suo dna. Lui è un finanziere di formazione, è uno che è cosmopolita per necessità, per nascita, cioè se noi guardiamo la sua biografia John Elkann è nato ed è stato sbattuto di qua e di là. Poveraccio, ha avuto anche una vita credo sentimentale un po’ complicata, come lui stesso l’ha anche raccontata, peraltro anche esprimendo grande dolore nei confronti dei rapporti sentimentali all’interno della sua famiglia: la madre, il patrigno eccetera eccetera. Quindi, come dire, si è chiusa un’epoca storica secondo me: il lungo Novecento torinese e piemontese ha il suo punto di caduta con l’accessione del giornale di casa, ultracentenario, che ha segnato nel bene e nel male un’epoca di questa città. Lui non è parte di quella storia, non la sente sua, nonostante che – come ho visto anche ieri quando ha portato la solidarietà – gli abbiano preparato il discorsetto che lui ha letto in modo molto diligente.

E’ interessante il profilo degli acquirenti della Stampa, perché leggevo su Lo Spiffero che in qualche modo sono vicini alla Lega e al Ponte sullo Stretto di Messina

Sì, da quello che io so, insomma dalle informazioni che sono riuscito a recuperare: fin dall’inizio, quando Elkann ha messo in vendita i gioielli editoriali di Gedi – Stampa, Repubblica, perché poi c’è anche la partita di Repubblica contemporaneamente, le radio, eccetera – lui ha sempre invitato i potenziali acquirenti ad avere anche un socio locale, in questo caso piemontese. Da lì i veneti, questo è il gruppo Nem, che hanno già rilevato da Gedi una quota consistente di testate locali, sono andati un po’ alla ricerca di chi potessero essere dei partner che sposassero questa loro impresa. Dalle ultime informazioni, dopo aver fatto un po’ di ricognizioni, alcune credibili, altre un po’ incredibili – ma ci risulta che ad esempio sia stato contattato anche Lavazza, che ha detto “molto lusingato, grazie, ma no” – i soliti Marco Boglione, propretario dei marchi Kappa, K-way, Superga, poi Marco Gay, il presidente dell’Unione Industriale che però, come dire, non ha un’industria. Quindi tutti soggetti abbastanza fragili anche dal punto di vista patrimoniale (non certamente Lavazza). Alla fine, per diversi intrecci, eccetera, è spuntato fuori il nome della famiglia Dogliani.

Chi sono i Dogliani?

La storia dei Dogliani è una storia un po’ particolare, nel senso che sono sempre stati molto sotto traccia. Matterino – che di patriarca è un geometra – ha fatto una grandissima fortuna senza mai apparire al grande pubblico, mantenendo sempre un basso profilo. Oggi hanno assunto una dimensione rilevante. Se uno va a vedere nelle ultime certificazioni al Parlamento, la sua azienda ha sottoscritto 10 milioni di finanziamento alla Lega di Matteo Salvini. Tanto da dire. Mi pare che sia stato “Domani” a tirare fuori l’elenco dei sottoscrittori in un articolo in cui si diceva appunto del potenziale conflitto di interessi del Ministro delle Infrastrutture il cui partito riceve finanziamenti da imprese che risultano poi assegnatarie di lavori. Dogliani oggi ha 85 anni, e c’è però operativo suo figlio Claudio che gira con un suo jet privato, quindi un tenore di vita altissimo, probabilmente essendo di seconda generazione avverte la necessità di fare il salto di qualità. E l’occasione di poter partecipare in una cordata come quella di NEM per rilevare la Stampa – che è pur sempre il quarto quotidiano italiano, ha ancora un blasone storico – probabilmente lo solletica un po’. Poi c’è anche un elemento geografico: i veneti anche loro sono un raggruppamento di imprenditori che rappresentano molto quel legame territoriale tipico del Veneto, l’impresa diffusa. Cuneo, per certi versi, assomiglia un po’ a quel tessuto lì. Quindi le sinergie potrebbero trovare una sintesi felice. Non dimentichiamoci che a Narzole nelle Langhe c’è anche il presidente della Regione insieme a sua sorella Giulia, la potentissima direttrice di Confindustria Cuneo, di cui anche i Dogliani fanno parte. Quindi, mettendo insieme questi tasselli, viene fuori un puzzle credibile che potrebbe portare davvero a questa compagine societaria in grado di rilevare la Stampa.